Esenyurt Belediyesinden Evde Fizik Tedavi Desteği - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesinden Evde Fizik Tedavi Desteği

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Esenyurt Belediyesi, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşlara yönelik evde fizik tedavi hizmeti sunarak, hastaların sağlıklarına kavuşmalarına destek oluyor. Uzman fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilen hizmet, tedavi süreci ve sonrasında hastalara gerekli bilgilendirmeleri de kapsıyor.

12.12.2024 14:06  Güncelleme: 14:17
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Esenyurt Belediyesinden evde fizik tedavi hizmeti

İSTANBUL - Evde sağlık hizmetlerini aralıksız sürdüren Esenyurt Belediyesinin, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyecek durumda olan vatandaşlara yönelik sunduğu evde fizik tedavi hizmetiyle hastalar sağlıklarına kavuşuyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan ve hastanelere gidemeyecek durumda olan hastalar için yaptığı hizmetlere aralıksız olarak devam ediyor. Sağlık İşleri ekipleri tarafından verilen evde fizik tedavi hizmetiyle, raporu olan tüm hastalar belediyenin tahsis ettiği cihazlardan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Randevu saatlerine göre uzman fizyoterapist tarafından evlerinde ziyaret edilen vatandaşların tedavileri son teknolojik cihazlarla yapılıyor. Ayrıca seanslar sonrası hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı programda, bir sonraki tedaviye kadar olan süreçte yapılması gerekenler de anlatılıyor. Her yaş grubundan hastaya verilen bu hizmet sayesinde vatandaşlar hem sağlığına kavuşuyor hem de ailelerin yükü hafifliyor.

"Ayağa kalkacağıma inanmıyordum"

Belediyenin evde fizik tedavi hizmetinden çok memnun kaldığını belirten Şeker Naz Kara; "Belediyemizden Allah razı olsun. Evime geldiler, bana fizik tedavi hizmeti verdiler. Ben ayağa kalkacağıma inanmıyordum çünkü çok zor bir ameliyat geçirmiştim. Verilen fizik tedavi hizmeti sayesinde ameliyattan çıktıktan sonra tekrar sağlığıma kavuştum. Bu hizmetlerde emeği geçen Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim" dedi.

"Hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz"

Hastalara daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için bu hizmeti verdiklerini belirten Uzman Fizyoterapist Fahri Furkan Nak ise; "Şeker teyze, kalça kireçlenmesinden dolayı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrasında fizik tedavi hizmeti ihtiyacı olmasından dolayı da belediyemize başvuruda bulundu. Tedaviye başladığımızda teyzemiz ameliyat sonrası hareketsizliğe bağlı olarak yürüyemiyordu. Bu süreçte yaptığımız egzersizler sonrası ve plana da bağlı kalarak teyzemizi yürütmeye başladık ve onu yataktan kurtardık. Hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Sağlık, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesinden Evde Fizik Tedavi Desteği - Son Dakika

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