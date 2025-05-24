Esenyurt Merkez Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt Merkez Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Esenyurt Merkez Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı
24.05.2025 11:40  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Esenyurt Merkez Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı
Haber Videosu

Esenyurt Merkez Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı 14 aydır kapalı olan tesisi Başkan Vekili Can Aksoy yenileyerek hizmete açtı Esenyurt'un en çok kullanılan spor tesislerinden biri olan Merkez Kapalı Yüzme Havuzu, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından modern yüzüyle tekrar...

Esenyurt Merkez Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı

14 aydır kapalı olan tesisi Başkan Vekili Can Aksoy yenileyerek hizmete açtı

İSTANBUL - Esenyurt'un en çok kullanılan spor tesislerinden biri olan Merkez Kapalı Yüzme Havuzu, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından modern yüzüyle tekrar vatandaşların hizmetine sunuldu. Esenyurt Belediyesi'nin spor altyapı yatırımları kapsamında başlattığı ve 14 ay süren tadilat çalışmalarının ardından Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan tesis, hijyenik, güvenli ve modern şartlarla donatılarak açıldı.

Açılış töreni, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde gerçekleşti. Programa; siyasi parti temsilcileri, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Gürsel Doğan, Yeşilay Esenyurt Şube Başkanı Duygu Taşkın, mahalle muhtarları, gaziler, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından belediyenin spor okullarında eğitim alan öğrenciler arasında yüzme yarışları düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Yenilenen yarı olimpik havuzun haftalık ortalama 3 bin vatandaşa hizmet vermesi bekleniyor. Tesis, başta kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere tüm ilçe sakinlerine sağlıklı bir yaşam için önemli bir spor alanı sunacak.

"İlçemizin en çok kullanılan havuzlarından biri"

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Bugün burada yaklaşık yedi ay önce göreve geldiğimizde gündemimize aldığımız önemli projelerden birinin açılışını yapıyoruz. Göreve başlamamızdan önce havuzun tadilatı 14 ay boyunca yavaş ilerlemişti. İlk saha ziyaretlerimizden birinde bir hemşehrimiz bu havuzun ne zaman açılacağını sormuştu. O gün anladık ki burası, yaklaşık 3-4 bin üyeye sahip, ilçemizin en çok kullanılan tesislerinden biri. Bu geri bildirimle çalışmaları hızlandırdık ve tamamladık. Tesisimiz ilçemize hayırlı olsun. Tüm vatandaşlarımızı buradan faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

"Tüm atıl tesisleri Esenyurtlularla buluşturuyoruz"

Başkan Vekili Aksoy, Esenyurt'ta son dönemde hizmete giren ve planlanan projelere de değinerek şöyle konuştu: "Her Cuma, 'Cuma'nın bereketine vesile olacak' yeni tesis açılışlarında vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Engelsiz Kafe, Emekliler Evi, Lavanta Kafe gibi projelerle toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Uzun süredir atıl durumda kalan tesisleri halkımızla tekrar buluşturuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki 6 tesis ile başlayarak kitap kafe, sanat merkezi ve sosyal alanlara dönüşüm projeleri başlatıyoruz. Aynı çalışmaları Nazım Hikmet, Necmettin Erbakan ve Muhsin Yazıcıoğlu parklarında da sürdüreceğiz."

"Yeni projelerimizle yaşam kalitesini artırıyoruz"

Başkan Vekili konuşmasının sonunda iki önemli müjde daha verdi: "220 sitede yaklaşık 400 bin vatandaşımız yaşıyor ve kamu hizmetleri bu alanlarda yeterince hissedilemiyor. Bu nedenle 'Belediye Sitede' projemizi başlatıyoruz. Eğitmenlerimiz, sosyal hizmetlerimiz ve kültürel faaliyetlerimiz doğrudan sitelere taşınacak. Çocuklarımız kendi sitelerindeki havuzlarda yüzme öğrenebilecek, kadınlarımız kurslara katılabilecek. Ayrıca, Esenyurt Millet Bahçesi projemizi de yakında hayata geçiriyoruz. Bu yeşil alan sadece çocuklar ve gençler için değil, tüm Esenyurtlular için nefes alacak bir yaşam alanı olacak."

Esenyurt Merkez Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Can Aksoy, Etkinlik, Esenyurt, Belediye, Genel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt Merkez Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Hande Erçel’den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Ankara’da taksi ücretleri zamlandı Yeni tarife cep yakacak Ankara'da taksi ücretleri zamlandı! Yeni tarife cep yakacak
Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

11:57
Bakanlık firmaları ifşa etti İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:12
Narin Güran’ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu’ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
11:11
Türkiye hayvancılıkta Avrupa’nın lideri oldu
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
15:16
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
15:13
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:47
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
14:37
Bu nasıl anne Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
14:27
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
14:22
’Adile’ filminde Kemal Sunal’ı canlandıracak isim belli oldu
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
14:22
Süper Lig’e hangi takım çıkacak Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
14:09
Aile boyu dolandırıcılık iddiası Balya balya paraları TikTok’ta sergilediler
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 12:31:05. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Merkez Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.