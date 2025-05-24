Esenyurt Merkez Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı

14 aydır kapalı olan tesisi Başkan Vekili Can Aksoy yenileyerek hizmete açtı

İSTANBUL - Esenyurt'un en çok kullanılan spor tesislerinden biri olan Merkez Kapalı Yüzme Havuzu, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından modern yüzüyle tekrar vatandaşların hizmetine sunuldu. Esenyurt Belediyesi'nin spor altyapı yatırımları kapsamında başlattığı ve 14 ay süren tadilat çalışmalarının ardından Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan tesis, hijyenik, güvenli ve modern şartlarla donatılarak açıldı.

Açılış töreni, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde gerçekleşti. Programa; siyasi parti temsilcileri, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Gürsel Doğan, Yeşilay Esenyurt Şube Başkanı Duygu Taşkın, mahalle muhtarları, gaziler, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından belediyenin spor okullarında eğitim alan öğrenciler arasında yüzme yarışları düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Yenilenen yarı olimpik havuzun haftalık ortalama 3 bin vatandaşa hizmet vermesi bekleniyor. Tesis, başta kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere tüm ilçe sakinlerine sağlıklı bir yaşam için önemli bir spor alanı sunacak.

"İlçemizin en çok kullanılan havuzlarından biri"

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Bugün burada yaklaşık yedi ay önce göreve geldiğimizde gündemimize aldığımız önemli projelerden birinin açılışını yapıyoruz. Göreve başlamamızdan önce havuzun tadilatı 14 ay boyunca yavaş ilerlemişti. İlk saha ziyaretlerimizden birinde bir hemşehrimiz bu havuzun ne zaman açılacağını sormuştu. O gün anladık ki burası, yaklaşık 3-4 bin üyeye sahip, ilçemizin en çok kullanılan tesislerinden biri. Bu geri bildirimle çalışmaları hızlandırdık ve tamamladık. Tesisimiz ilçemize hayırlı olsun. Tüm vatandaşlarımızı buradan faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

"Tüm atıl tesisleri Esenyurtlularla buluşturuyoruz"

Başkan Vekili Aksoy, Esenyurt'ta son dönemde hizmete giren ve planlanan projelere de değinerek şöyle konuştu: "Her Cuma, 'Cuma'nın bereketine vesile olacak' yeni tesis açılışlarında vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Engelsiz Kafe, Emekliler Evi, Lavanta Kafe gibi projelerle toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Uzun süredir atıl durumda kalan tesisleri halkımızla tekrar buluşturuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki 6 tesis ile başlayarak kitap kafe, sanat merkezi ve sosyal alanlara dönüşüm projeleri başlatıyoruz. Aynı çalışmaları Nazım Hikmet, Necmettin Erbakan ve Muhsin Yazıcıoğlu parklarında da sürdüreceğiz."

"Yeni projelerimizle yaşam kalitesini artırıyoruz"

Başkan Vekili konuşmasının sonunda iki önemli müjde daha verdi: "220 sitede yaklaşık 400 bin vatandaşımız yaşıyor ve kamu hizmetleri bu alanlarda yeterince hissedilemiyor. Bu nedenle 'Belediye Sitede' projemizi başlatıyoruz. Eğitmenlerimiz, sosyal hizmetlerimiz ve kültürel faaliyetlerimiz doğrudan sitelere taşınacak. Çocuklarımız kendi sitelerindeki havuzlarda yüzme öğrenebilecek, kadınlarımız kurslara katılabilecek. Ayrıca, Esenyurt Millet Bahçesi projemizi de yakında hayata geçiriyoruz. Bu yeşil alan sadece çocuklar ve gençler için değil, tüm Esenyurtlular için nefes alacak bir yaşam alanı olacak."