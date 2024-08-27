Esenyurt'ta çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor

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Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki meydanları mobil temizlik araçlarıyla yıkayarak, çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor. Yeni bir görünüme kavuşan konteynerler, halk sağlığı için dezenfekte ediliyor.

27.08.2024 12:05  Güncelleme: 12:10
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Esenyurt'ta çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki meydanları mobil temizlik araçlarıyla yıkayarak, çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor. Yeni bir görünüme kavuşan konteynerler, halk sağlığı için dezenfekte ediliyor.

Esenyurt Belediyesi temizlik ekipleri, rutin olarak yürütülen kent temizliğinin yanı sıra eskiyen, yıpranan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor. Ekipler, bu çerçevede Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan konteynerlerin boya ve onarım işlemlerini tamamladı. Çalışmalarda halk sağlığını ön planda tutan ekipler, konteynerleri mobil araçlarla yıkayarak, bakteri ve kötü koku oluşumunu önlemek amacıyla dezenfekte etti. Bakım çalışmalarının ardından meydan süpürülerek, tazyikli suyla yıkandı. Yetkililer, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in başlattığı temizlik seferberliğinin tüm ilçede aralıksız devam edeceğini bildirdi.

"Tüm cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarımız devam ediyor"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi Amiri Eyüp Bingöl, "Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'in talimatıyla 'İşimiz Gücümüz Esenyurt!' diyerek yola çıktık. Sabahın erken saatlerinde meydanlarımızı su tankerlerimizle yıkıyoruz. Daha sonra bölgedeki konteynerleri mobil temizlik araçlarımızla iç-dış yıkama yaparak, onarım işlemlerinin ardından boyuyoruz. Ayrıca tüm cadde ve sokaklarımızda temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Sekiz tankerimizle birlikte her ay bin 300 sokağımızı yıkıyoruz. Daha temiz bir Esenyurt için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Başkan Özer ile sorunlar çözüme kavuşuyor

İlçedeki temizlik çalışmalarından memnun olduğunu söyleyen Mehmet Salih Güneysu, "Meydanlarımız temizleniyor. Mazgal ızgaralarımız bugüne kadar temizlenmemişti, su ve atık birikintileri oluyordu. Bugün bu sorunlar çözülüyor. Allah Başkanımız Ahmet Özer'den razı olsun. Hizmetinden çok memnunuz. İnşallah daha da başarılı olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor - Son Dakika

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