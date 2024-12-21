Esenyurt'ta Kaldırım İşgallerine Sıkı Denetim - Son Dakika
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Genel

Esenyurt'ta Kaldırım İşgallerine Sıkı Denetim

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcılar ve iş yeri sahiplerinin kaldırım işgallerine karşı denetimler gerçekleştirerek yayaların geçişine engel olan malzemeleri kaldırdı. Denetimlerin sürdüğü belirtilirken, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

21.12.2024 23:12
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Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinden kaldırım işgallerine karşı sıkı denetim

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcıların ve iş yeri sahiplerinin yaptığı kaldırım işgallerine yönelik ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. Yayaların geçişine engel oluşturan malzemeleri kaldırılan zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine de uyarılarda bulundu.

Esenyurt zabıtası, vatandaşların ortak kullanım alanlarından biri olan kaldırımların işletmeler tarafından işgal edilmesinin önüne geçmek ve yapılan işgalleri tespit etmek amacıyla ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, denetimlerle yayaların geçişine engel oluşturan malzemeleri kaldırırken iş yeri sahiplerine de uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan seyyar satıcı ve iş yeri sahipleri hakkında gerekli işlemleri başlatan ekipler, daha düzenli ve yaşanılabilir bir kent için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

"Duyarlı olan esnaflarımıza teşekkür ederiz"

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un talimatlarıyla sıklaştırılan denetimlerin her gün farklı bir mahallede devam edeceğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Zabıta Komiseri Ercan Yılmaz, "Yayaların kaldırımları daha rahat ve etkin kullanabilmesi için denetimlerimizi yaptık. Esnaflarımızın iş yerlerinin önlerine koyduğu malzemelerin dışarıya taşmaması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dükkanın sınırını aşan malzemelere ekiplerimiz müdahale ediyor. Aynı zamanda gelen şikayetleri de değerlendirerek oradaki işgalleri kaldırıyoruz. Bu konuda duyarlı olan esnaflarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Kaldırım İşgallerine Sıkı Denetim - Son Dakika

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