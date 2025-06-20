Esenyurt'ta Kreş Mezuniyet Töreni Coşkuyla Kutlandı

Başkan Vekili Aksoy kreşli miniklerin mezuniyet heyecanına ortak oldu

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, mezuniyet heyecanını Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenen coşkulu bir programla yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda veli katıldı.

Minik öğrencilerin yıl boyunca öğrendiklerini sergiledikleri gösteriler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Danslar, şiirler ve müzikli performanslarla sahneye çıkan çocuklar, yeteneklerini sergileyerek mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı.

Program sonunda çocuklarla yakından ilgilenen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, gösterilerde emeği geçen öğretmenlere ve velilere teşekkür etti. Aksoy yaptığı konuşmada, "Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemiz. Onların iyi bir eğitim alması ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bugün burada onların mutluluğuna ortak olmak bizler için büyük bir gurur kaynağı" dedi.