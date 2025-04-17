Esenyurt'ta kültür sanat coşkusu: Çehov Kabare kapalı gişe oynadı - Son Dakika
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Esenyurt'ta kültür sanat coşkusu: Çehov Kabare kapalı gişe oynadı

Esenyurt'ta kültür sanat coşkusu: Çehov Kabare kapalı gişe oynadı Esenyurt Belediyesi'nin Nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Çehov Kabare" tiyatro oyunu, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

17.04.2025 19:34
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Esenyurt'ta kültür sanat coşkusu: Çehov Kabare kapalı gişe oynadı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin Nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Çehov Kabare" tiyatro oyunu, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Esenyurt Belediyesi'nin Nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Çehov Kabare" tiyatro oyunu, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Anton Çehov'un eserlerinden uyarlanan oyun, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde sahnelendi ve salonu tamamen doldurarak kapalı gişe oynadı. Usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz'ın kadrosunda yer aldığı oyun, altı kısa perdeden oluştu. Çehov'un klasikleri arasına giren hikayelerin hiciv dolu yorumuyla sahneye taşındığı eser, sınıfsal ayrımların bireyler arası iletişime etkisini mizahi ve düşündürücü bir dille ele aldı. Seyirciler hem güldü hem de toplumsal mesajlarla derin düşüncelere daldı.

"Esenyurt'un seyircisi çok özel"

Oyunun ardından açıklamalarda bulunan Cengiz Küçükayvaz, seyircinin sıcak ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tiyatronun insanları bir araya getiren, kalbe seslenen çok özel bir yönü var. Esenyurt seyircisi gerçekten çok özel. Bu sahnede tekrar oyun sergilemeyi çok isteriz" diyerek Esenyurt Belediyesi'ne tiyatroya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

"Bu tür etkinlikler toplumsal bağları güçlendiriyor"

İzleyicilerden Zeynep Değirmenci ise, oyunun sadece güldürmekle kalmayıp derin toplumsal konulara da değindiğini belirtti. "Doktor-hasta, işçi-işveren gibi ilişkileri üzerinden toplumun gerçeklerine dokundular. Kitap olarak okuduğum bu hikayeleri sahnede izlemek bambaşka bir deneyim oldu," diyen Değirmenci, etkinliğin toplumsal bağları güçlendirdiğini ifade etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta kültür sanat coşkusu: Çehov Kabare kapalı gişe oynadı - Son Dakika

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