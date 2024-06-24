Esenyurt'ta kurban satış alanında temizlik seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt'ta kurban satış alanında temizlik seferberliği

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların yoğun talep gösterdiği kurban satış pazarında hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İş makineleri ile temizlenen pazarı dezenfekte eden ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kireçleme çalışması yaparak alanı günlük kullanıma uygun hale getirdi.

24.06.2024 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta kurban satış alanında temizlik seferberliği

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların yoğun talep gösterdiği kurban satış pazarında hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İş makineleri ile temizlenen pazarı dezenfekte eden ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kireçleme çalışması yaparak alanı günlük kullanıma uygun hale getirdi.

Esenyurt Belediyesi vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmeleri için Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, 72 bin metrekarelik alanda alt yapısı ve üst yapısı özenle hazırlanan kurban pazarında temizlik çalışmaları yaptı. Bayram süresi boyunca vatandaşlara ve besicilere kaliteli hizmet sunan kurban satış pazarı iş makineleri ile temizlendi, mikrop oluşumuna karşı dezenfekte edilerek kireçlendi. Sıcak havalarla birlikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçen ekipler pazarı gelecek sene Kurban Bayramı'na hazır hale getirerek çalışmalarını tamamladı.

Atık gübreler park ve bahçelerde kullanılacak

Hem halk sağlığını hem de çevreyi korumayı amaç edinen Esenyurt Belediyesi, kurban satış alanında biriken hayvansal atıkları dönüştürerek organik gübre elde ediyor. Ekipler tarafından iş makineleriyle toplanan atıklar toprak altına gömülüyor. Bir yıl toprak altında bekletilen atıklar, belediyenin park ve bahçe çalışmalarında gübre olarak kullanılmak üzere ekosisteme kazandırılıyor.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı, Esenyurt, Kurban, Çevre, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt'ta kurban satış alanında temizlik seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:04 ATM’lerde para çekme limitleri değişti ATM'lerde para çekme limitleri değişti
22:04 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
20:47 AB’den İsrail’le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor AB'den İsrail'le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor
20:02 Moskova’daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
21:47 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu Morata’dan taraftarları heyecanlandıran hareket Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata'dan taraftarları heyecanlandıran hareket
21:18 Kimse bunu beklemiyordu Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı
21:15 İmamoğlu, kendisine karşı “Erdoğan“ diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
20:11 İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim
20:09 Kayseri’de diri fay hattı bulundu Kayseri'de diri fay hattı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 22:35:33. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta kurban satış alanında temizlik seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement