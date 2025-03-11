Esenyurt'ta Özel Bireyler ve Aileleri İftar Sofrasında Buluştu

Esenyurt'ta özel bireyler ve aileleri iftar sofrasında buluştu

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy: "Esenyurt'ta yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

" Özel eğitim kampüsü kurma hayalimiz var"

İSTANBUL - Özel bireyler ve aileleri ile iftar programında buluşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Esenyurt'ta yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle özel çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştiriyoruz. İlçemizde ilk, orta ve lise seviyelerinde bir arada eğitim verecek bir özel eğitim kampüsü kurma hayalimiz var" dedi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, özel bireyler ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programına, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, özel bireyler ve aileleri de yoğun katılım sağladı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından edilen dualarla birlikte oruçlar açıldı. İftar sonrası, Başkan Vekili Can Aksoy gerçekleştirdiği konuşmada Esenyurt'ta hayata geçirdikleri ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Aksoy'un konuşmasının ardından, Esenyurt Belediyesine bağlı özel eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ilahi dinletisi büyük beğeni topladı. Katılımcılar, ilahi dinletisiyle duygulu anlar yaşarken, programa katılanlar arasında sıcak bir atmosfer oluştu.

"Esenyurt'ta yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Özel çocukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Başkan Vekili Can Aksoy şöyle konuştu; "Bugün bir iftar sofrasında, kardeşlik bağlarıyla bir aradayız. Değerli arkadaşlar, göreve başlamamızın yaklaşık dördüncü ayındayız. Bu süreçte, diğer yardımcılarımız, müdürlerimiz ve tüm ekibimizle birlikte Esenyurt'ta yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle özel çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştiriyoruz. Bu noktada sizlere bazı hedeflerimiz ve hayata geçirdiğimiz projelerle ilgili bilgi vermek istiyorum. İlçemizde ilk, orta ve lise seviyelerinde bir arada eğitim verecek bir özel eğitim kampüsü kurma hayalimiz var. Bu hayalin gerçekleşmesi için arsa planlamalarını yapıyor; hayırseverlerle iş birliği içinde çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda bu projeyle ilgili müjdeli haberleri paylaşacağız."

"Özel çocuklarımızın annelerine yönelik bir platform kurmayı da planlıyoruz"

Faaliyete geçen projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Vekili konuşmasında şu ifadelere de yer verdi; "Ayrıca, ekip arkadaşlarımızla ilçemizin üç farklı noktasında, özel çocuklarımız için oyun gruplarının yerlerini belirledik. İnşallah bu ay içinde bu projeleri hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra, vatandaşlarımızın istihdamına yönelik olarak da ilk üç fuarımızı düzenledik. Bu fuarlarda bölgedeki iş insanlarıyla buluşmalar gerçekleştirdik ve iyi neticeler aldık. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. İlçemizde bazı sorunlar da mevcut, özellikle kaldırım işgalleri ve bozuk yollar konusunda şikayetler alıyoruz. Bu sorunları çözmek için büyükşehir belediyesiyle iş birliği içinde çalışıyoruz. Özel çocuklarımızın annelerine yönelik bir platform kurmayı da planlıyoruz. Yaklaşık dört bin annemizin bir araya geleceği bu platformda, bilgi paylaşımı ve ortak faaliyetler yapmayı amaçlıyoruz. Bu sayede hem tecrübeler paylaşılacak hem de annelerimize destek sağlayacağız. Anneler platformu ile sizlere daha da yakın olmayı hedefliyoruz. Her biri cennetlik olan tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizleri seviyoruz, Allah'a emanet olun"dedi.