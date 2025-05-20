Esenyurt'ta Özel Çocuklara Bireysel Spor Desteği - Son Dakika
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Esenyurt'ta Özel Çocuklara Bireysel Spor Desteği

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Esenyurt Belediyesi, otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklar için bireysel spor eğitimi programı başlattı. Uzman eğitmenlerle yürütülen program, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor.

20.05.2025 13:35  Güncelleme: 13:47
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Esenyurt'ta özel çocuklara bireysel spor desteği

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklara yönelik başlattığı bireysel spor eğitimi programıyla özel gereksinimli bireylerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Belediyeye ait spor merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen bu özel program sayesinde çocuklar hem fiziksel hem de sosyal becerilerini geliştirerek topluma daha aktif bireyler olarak katılma yolunda önemli adımlar atıyor.

Program kapsamında çocukların gelişim düzeyine uygun bireysel eğitimler sunuluyor. Çember çevirme, bisiklet sürme, top sektirme, step tahtasında çalışma, hulahop ile kol egzersizleri, tırmanma ve takla atma gibi etkinliklerle çocukların temel motor becerileri geliştirilirken, bekleme problemi, öfke nöbetleri ve fiziksel engellere yönelik davranış ve komut çalışmaları da yapılıyor. Bu sayede çocuklar sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal açıdan da destekleniyor.

"Engelleri Birlikte Aşıyoruz"

Çalışmaların her çocuğun gelişim hızına ve kapasitesine göre şekillendirildiğini vurgulayan Antrenör Çiğdem İşler, "Çalışmalarımız temel spor becerileriyle başlıyor. Bu çocuklar için emekleme, sürünme, zıplama, top atıp tutma gibi en basit hareketlerden başlayarak gelişimlerini destekliyoruz. Haftanın iki günü belirli saatlerde birebir çalışmalar yapıyoruz. Çocuklar ilk geldiklerinde çekingenlik yaşıyorlar, ancak birlikte bu süreci aşıyoruz. Her çocuğun gelişimi farklı olduğu için eğitim sürecini onların sınırlarına göre planlıyoruz. Daha ileri seviyede olanlarla ip atlama, masa tenisi gibi sporlar da yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Özel Çocuklara Bireysel Spor Desteği - Son Dakika

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