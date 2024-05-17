Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun dansıyla gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun dansıyla gündem oldu

Geniş Video İzle

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyenin düzenlediği gençlik festivalinde sahne alan Melek Mosso'nun şarkı söylediği sırada yaptığı dansla adeta kendinden geçerken o anların videosu sosyal medyada pek çok kez paylaşıldı.

17.05.2024 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart'ta kazandığı seçim sonrası yaptığı dansa bir yenisini ekledi. Beşikçioğlu bu kez belediyenin düzenlediği festivalde yaptığı dansla dikkatleri üzerine çekti.

Etimesgut Belediyesi 3 gün devam edecek gençlik festivali düzenledi. Melek Mosso'nun sahne aldığı festivalin ilk gününde Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun dans ettiği anlara ait video sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

SEÇİM ZAFERİNİ "ERİK DALI"YLA KUTLAMIŞTI

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 56.58'lik oy oranıyla seçilme hakkı elde ederek belediye başkanlığı koltuğuna oturan sanatçı Erdal Beşikçioğlu, seçim zaferini vatandaşlarla birlikte "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde oynayarak kutlamıştı.

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu\'nun dansıyla gündem oldu
Kaynak: İHA

Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso, Ankara, Sanat, Genel, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun dansıyla gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erdal Altun: Vayyy be bu neyin kafası başkan herşey çokk iy olcak başkan ya bu neydi ya 20 8 Yanıtla
  • ALİÇO null: işi bulduk desenize ! 14 11 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: keşke icraatları ile gündem olsaydı. bu kafadan devlete hayır beklemek fazla iyimserlik olur 12 5 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Alın size oynak bir artist başgan :) 9 8 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan: Herşeyyy çok güzel olacak 12 3 Yanıtla
  • İlyas Akturk: Arpa suyunu fazla kaçırmış Behzat abi 9 5 Yanıtla

22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 02:57:07. #1.12#
SON DAKİKA: Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun dansıyla gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement