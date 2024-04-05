Evlilik kredisine başvuran 2 bin 321 çiftten 141'inin eğitimleri başladı
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında verilecek olan krediye 2 bin 321 çift başvurdu. Çiftlerden başvuruları kabul edilen 141'inin eğitimleri verilmeye başlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek çiftleri desteklemek adına Aile ve Gençlik Fonunu kurmuştu. Fon tarafından desteklenen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirilmesi planlanmıştı. Proje kapsamında Hatay'da 2 bin 321 çift projeye başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen 141 çiftin evlilik öncesi eğitimleri Hatay'ın ilçelerinde başladı. Deprem bölgesinde evlenecek gençlere umut olacak olan projeyle; evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesi amaçlanıyor. Evlenecek çiftin her ikisinin de aylık toplam brüt gelirinin 2 asgari geçmiyor olması, 18 - 29 yaş aralığında olunması ve başvuru tarihi itibariyle resmi nikah gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olması başvuru koşullarının temel koşulları arasında yer alıyor.
Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, başvuruları olumlu sonuçlanan çiflerden 141'inin eğitiminin başladığını belirterek "Evlilik kredisi projesiyle aile müessesenin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal hislere karşı korunması, ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle evlenecek gençlerin evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 5 Nisan tarihi itibariyle ilimizde 2 bin 321 çiftin evlilik kredisi başvurusu alınmıştır. Başvurusu değerlendirerek olumlu sonuçlanan 282 kişiye eğitim almak istedikleri ilçelerimizde evlilik öncesi eğitim programı verilmektedir. Şuan salonumuzda 15-30 Nisan tarihi aralığında nikahı gerçekleştirilecek 35 çiftimiz evlilik öncesi eğitimini almak üzere bulunmaktadır. Şehir dışında olması sebebiyle eğitimlere katılamayan başvuru sahiplerine çevrimiçi olarak eğiticilerimiz tarafından eğitim verilmektedir" ifadelerini kullandı.
Evlilik öncesi eğitim alan Yusuf Can Kafaoğlu, evlilik kredisinin önemine değinerek "Evlilik kredisi çok güzel oldu, şu süreçte bize faydalı olacağını düşünüyorum. Depremin ardından zor bir süreçten geçiyorduk. Gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.
Evlilik öncesi eğitim alan Seren Kahraman, eğitimin önemine değinerek "Bu kredinin bizim işimize yarayacağını biliyorum fakat yine de yetersiz kaldığını düşünüyorum. Bizim için çok iyi oldu bu. Eğitimin her zaman olmazsa olmaz, olduğunu düşünüyorum ve faydalı buluyorum. Çiftleri bilinçlendirmeye yönelik olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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