Extrempark Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika
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Extrempark Yeni Sezona Merhaba Dedi

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Bursa'nın Extrempark'ı, adrenalin tutkunlarını yeni sezonda doğayla buluşturacak.

06.04.2025 09:47
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Türkiye'nin en büyük macera parklarından Extrempark, yeni sezonda adrenalin tutkunlarını bekliyor

BURSA - Bursa'da 76 dönümlük arazi üzerine kurulu Türkiye'nin en büyük macera parklarından biri olan Extrempark, adrenalin dolu aktiviteleri ve doğayla iç içe atmosferiyle yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. Yıllık 500 bin ziyaretçiye ulaşan Extrempark, yerli ve yabancı turistlerin gözde rotalarından biri haline geliyor.

Bursa'da Nilüfer ilçesi Atatürk Kent Ormanı içerisinde 76 dönümlük geniş bir arazi üzerinde yer alan Extrempark Bursa, yeni sezonda adrenalin tutkunlarını ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Doğayla iç içe, nefes kesen bir atmosferde kurulan park sadece adrenalin arayanları değil, aynı zamanda ailece kaliteli zaman geçirmek isteyenleri de kendine çekiyor. Yıllık ortalama 500 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan bu benzersiz alan, her geçen yıl artan ilgisiyle dikkat çekerken yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de yaz sezonunda uğrak noktası haline geliyor.

Geniş kitlelere hitap eden aktiviteleri sayesinde, her yaştan misafir için aktivite sunan Extrempark özellikle aileler için tasarlanan etkinlik alanları, çocuklarla ebeveynler arasındaki bağı güçlendirirken, birlikte geçirilen zamanın niteliğini artırıyor. Anne, baba ve çocuk iletişimini pekiştiren parkurlar, sadece eğlendirmiyor; aynı zamanda aile içi dayanışma ve güven duygusunu da destekliyor. Ziyaretçiler, teknolojiden ve ekranlardan uzaklaşıp doğayla yeniden bağ kurmanın tadını çıkarıyor. Tırmanış parkurlarından zipline alanlarına, doğa yürüyüşlerinden takım oyunlarına kadar birçok seçenek sunan park, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenlere nefes alma imkanı sağlıyor.

Ayrıca, okul grupları ve şirketler de bu eşsiz deneyime büyük ilgi gösteriyor. Öğrenciler için hem eğitici hem eğlenceli bir gün geçirme imkanı sunan park, aynı zamanda takım ruhunu güçlendirmeye yönelik kurumsal etkinliklerle firmaların tercihi haline gelmiş durumda. Kurumsal motivasyon programları ve doğa temelli eğitim faaliyetleri sayesinde, çalışanlar şehirden uzak doğa içinde farklı bir deneyim yaşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Extrempark Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika

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