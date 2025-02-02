Eymir Gölü'nde Kano Heyecanı - Son Dakika
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Eymir Gölü'nde Kano Heyecanı

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Ankara'da Eymir Gölü, milli kano sporcuları yetiştiriyor. Doğayla iç içe antrenman imkanı sunuyor.

02.02.2025 13:53
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Denizi olmayan şehirde milli kanocular yetişiyor

ANKARA - Ankara'nın gözde doğal güzelliklerinden biri olan Eymir Gölü, doğaseverler ve spor tutkunları için keyifli aktiviteler sunmaya devam ediyor. Yürüyüş ve bisiklet parkurlarının yanı sıra kano yapmak isteyenler için de cazip bir alternatif haline gelen gölde, kano etkinliklerine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Başkentte doğayla iç içe spor yapma imkanı sunan Eymir Gölü'nde, hem bireysel hem de grup halinde yapılan kano turları doğayla baş başa huzurlu anlar yaşamak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Bunun yanı sıra, profesyonel olarak kano sporuyla ilgilenen genç yetenekler de burada milli takıma yönelik yoğun bir antrenman programı uyguluyor.

Eymir Gölü'nde kano eğitimi veren Utku Kerem Kanıbey, milli takıma sporcu kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Kanıbey, "Ankara'da yapılabilecek en güzel sporlardan biri kano. Kapalı alanlarda yapılan antrenmanlardan farklı olarak, burada doğanın içinde spor yapma fırsatı sunuyoruz. Kış aylarında hava koşullarına bağlı olarak antrenmanlarımızı kapalı alanlarda gerçekleştiriyoruz. Ancak müsait hava koşullarında tamamen açık havada çalışıyoruz."

Kanıbey, sporcu seçme kriterlerine ilişkin de bilgiler vererek, "Halka açık bir yer burası. Kano sporuna başlamak isteyenler çocuklarını getirip deneme yapabilir. 14 yaşına kadar çocukları burada teste tabi tutuyoruz. 14 yaş sonrasında ise spor geçmişi olan adayları değerlendiriyoruz. Şu anda burada 12-13 civarında sporcu var. Antrenmanlarımız haftanın her günü yapılıyor, pazartesi günleri ise dinlenme günü."

Kanıbey, milli takım odaklı çalıştıklarını vurgulayarak, "Buradaki sporcuların büyük kısmı ya milli takımda ya da milli takıma girmek için çaba gösteren sporcular. Zaten Tom Projesi'nin de temel amacı olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Kano, vücudun her bölgesini çalıştıran çok özel bir spor dalı. Dayanıklılık, çeviklik ve gücün geliştirilmesini sağlayan bu spor dalına başlayan çocuklar genellikle büyük bir tutkuyla devam ediyor" dedi.

14 Yaşından bu yana kano sporu ile ilgilenen Emir Şenpolat, " Spora ilk başlama amacım aslında tamamen kilo vermekti. Önceden çok şişman bir çocuktum. İlk önce spor kulübüne gittim, kürek takımına katıldım eğitim almak için. Ardından Utku Hoca ile tanıştım. Utku Hoca, fiziğimin bu spor için uygun olduğunu ve uzun yıllar yapabileceğimi söyledi. Beni buraya yönlendirdi. Burada da Baha Hoca ile tanıştık ve onunla birlikte 3 yıl önce bu yola girdim. Kürekçilikteki en büyük hedefim, 2028-2030 yıllarında düzenlenecek olimpiyatlar için hazırlanmak. Yeni eklenen bir branş olan sprint yarışlarına katılmayı planlıyorum. Bu yarış 500 metrelik bir parkura sahip; 50 metrelik bir koşuyla başlıyor, ardından 250 metre kürek çekip dönüş yapılıyor ve tekrar 250 metre kürek çektikten sonra 50 metrelik bir koşuyla tamamlanıyor. Şu anda bu yarışa hazırlanıyorum ve en büyük hedefim olimpiyatlarda yarışmak. Umarım bu hedefime ulaşırım" ifadelerine yer verdi.

3 yıldır burada kürek çektiğini belirten Ufuk Özçelik ise "Daha önce yaptığım sporlar bana buradaki gibi hissettirmedi. Burada kendimi buldum, kendim için iyi olan bir sporum olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu spordan devam ediyorum. Hedefim şu an sporcu ve halimde olimpiyat şampiyonluğuna, olimpiyata gitmek. Meslek olarak da milli takım antrenörlüğü istiyorum" diye konuştu.

Hafta sonları yoğun ilgi gören kano aktiviteleri, hem profesyonel sporcular hem de amatörler için uygun koşullar sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eymir Gölü'nde Kano Heyecanı - Son Dakika

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