Eyüpsultan'da büyük dönüşüm devam ediyor
İSTANBUL - Eyüpsultan'da saçak parseller olarak adlandırılan Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap Mahalleleri'nde bulunan 6 bin 500 konut için "Yerinde Dönüşüm" adıyla hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Bu kapsamda 36 yıllık geçmişe sahip Öğretmenler Sitesi, yerinde dönüşümle 388 birimden oluşan depreme dayanıklı ve modern bir yapıya kavuşacak.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in girişimleriyle, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap Mahallelerinde bulunan 46 siteyi kapsayan saçak parseller adıyla tanımlanan alanda müteahhit-vatandaş işbirliği ile yaklaşık 6 bin 500 bağımsız birimin dönüşümünün sağlanması hedefleniyor. Daha önce temeli atılan ve kaba inşaatları devam eden Didem Sitesi ve Maliye Blokları'nın ardından Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Sitesi'nde de yerinde dönüşüm başladı. 36 yıllık geçmişe sahip Öğretmenler Sitesi, yerinde dönüşümle 388 birimden oluşan depreme dayanıklı ve modern bir yapıya kavuşacak. Böylece hedeflenen 6 bin 500 birimin toplamda 521'i dönüştürülmüş olacak. Bu kapsamda yıkım çalışmaları tamamlanan Öğretmenler Sitesi'nde, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları, müteahhit firma yetkilileri ve kat maliklerinin katılımıyla temel atma töreni düzenlendi.
"4 bin binanın yıkımına, 17 bin yeni dairenin yapımına vesile olmuşuz"
Göreve geldikleri bu zamana kadar kentsel dönüşümde ilerleme kaydettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Deniz Köken, "Geldiğimizden beri 4 bin binanın yıkımına, 17 bin yeni dairenin yapımına vesile olmuşuz. Saçak parseller yönetmeliği Didem 1, Didem 2, Didem 3 ve Maliye ile Öğretmen Siteleri olmak üzere toplam 521 bağımsız bölümün yıkımına onun karşılığında 965 dairenin yapımına onay vermişiz. Yakın zamanda anahtar teslim olacaklar var, anahtar teslimi yaptıklarımız var. Biz iddialıyız ve bu konuda kararlıyız. Önümüzdeki dönemde de depreme karşı sağlıklı binaların yapılmasını rantsal dönüşüm değil depremsel dönüşüm dedik. Ben 2019'da bir demeç verdim. Bizim depremsel dönüşüm yapmamız gerekiyor. O zaman beni 6 Şubat'a kadar anlamadılar. Benim dönemimde hiçbir iş yarım kalmadı. İşini yarım yapan müteahhide işimi yaptırmıyorum. Bunu da prensip haline getirdim. Burada birbirlerini şikayet etmeleri yanlış. Tabi ki para kazanılacak. Para kazanmadan adamlar bu işe nasıl girsin. Bunu yapacaklar" dedi.
"Yerel KİPTAŞLAR, yerel TOKİLER kurmamız lazım"
Kentsel dönüşümü yapacak kuruluşların çoğalması gerektiğini söyleyen Başkan Köken, "Yerel KİPTAŞLAR, yerel TOKİLER kurmamız lazım. Kolon kesmeyi cinayetten yargılamak lazım. Gerçekten bunun yasasına ilave koyup bunlarla ilgili bir cezai müeyyide olmalıdır. Önümüzdeki süreçte konuşacağımız konulardan biri olacaktır" ifadelerini kullandı.
"Evlerimiz 1,5 - 2 yıl arasında teslim edilecek"
Evi yeniden inşa edilecek Ziya Kalan, "Biz evimizden ayrıldıktan sonra belediye tarafından ödemeler oldu 5 bin 500 lira. Biz onu her ay bankadan alıyoruz. Evlerimiz 1,5 - 2 yıl arasında teslim edilecek. Eski evim 35 yıllıktı" diye konuştu.
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