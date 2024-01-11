Fatih Camii'nde bıçaklanan İmam Galip Usta: "Yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük"

İSTANBUL - Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğraması sonucu hastanede tedavisi devam eden İmam Galip Usta, "Yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük" dedi.

08 Aralık Pazartesi akşamı Fatih Camii'nde bir saldırgan tarafından bıçaklanan Cami İmamı Galip Usta, tedavi gördüğü hastanedeki odasında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak yaşadığı anları anlattı. Fatih'teki özel bir hastanede tedavi gören Galip Usta, bugün yoğun bakımdan çıkarak normal servis odasına alındı.

"Yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük"

Yaşadığı olayı anlatan İmam Galip Usta, "Bugün Regaib Kandili 3 aylara girmiş oluyoruz. İslam Alemimizin Kandili mübarek olsun. Allah hayırlara vesile kılsın. Vahim bir kaza atlattık. Yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük. Halkımızın, insanlarımızın dualarıyla, sevdiklerimizin, talebelerimizin, hocalarımızın dualarıyla Allaha şükür ucuz atlattık. Hastanede bakım çok güzel. Tüm hizmetler çok güzel oldukça ziyaretçi akını da var. Allaha şükür gayet iyiyim. İnşallah pazartesi günü taburcu olurum" dedi.

"Saldırgan ile benim bir alakam yok, kendisini ne tanırım ne bilirim"

Kendisine bu saldırıyı yapanı tanımadığını söyleye İmam Galip Usta, "Saldırgan ile benim bir alakam yok, kendisini ne tanırım ne bilirim. Yani hoca bağırdı, etti şeklinde söylediklerinin aslı, astarı yoktur. Nöbetçi olduğum içinde akşam namazını kıldırdım. Namazın akabinde bir adam çıktı. Ey Müslümanlar gafletten uyanın diye bağırıp bir şeyler daha söyledi. Dönüp baktım bizde meczup eksik olmaz. Namazı kıldırdım, oradaki görevliler onu dışarı çıkarmış. Benim onunla hiçbir bağlantım olmadı. İmam odasında ders yaparken bir anda içeri girdi. Direk bıçakla üstüme saldırdı. Olay o şekilde devam etti. Benim İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilerim vardı. Bilal Efendi Kardeşime de Allah şifa versin o da yaralandı. Diğer Yusuf Mumcu öğrencimiz vardı. O yaralanmadı ama diğer arkadaşımız ayağı kırıldı. Benimle birlikte 3 kişi yaralandık. Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Öğrencilerim hocalarını korumak için canlarını siper ettiler. Allah onların yardımcısı olsun. Onlara acil şifalar dilerim" şeklinde konuştu.

"Müslüman kadere inanır"

Müslümanın kadere inandığını söyleyen İmam Galip Usta, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz ziyaret edenlere teşekkür ediyorum. O kadar ilgi var ki hamdolsun hastanede tüm ekipleri ile seferber olmuş durumda. Allaha şükür hiçbir eksiğimiz yok. Her şeyi bütün hizmetleri severek aşk ile yapıyorlar. Benimde yüzümde bir asık suratlılık yok. Müslüman kadere inanır. Men amena bil kader emil emile keder. Kadere inananın kederi olmaz. Biz Allaha inanmışız. Bugün dostlarımızdan biri rüyasından beni camide görmüş. Hocam sen hasta değil miydin diyor? Göreve başladığımı görünce ben dedim bu rüyaya sevindim. Bir an önce bir ömür dinimize hizmet etmek için bende Allah'ın ismiyle arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre İmam Galip Usta'nın pazartesi gününe kadar normal serviste kalacağı daha sonrada taburcu edileceği öğrenildi.