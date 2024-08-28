Genel

Fatih'te çöken binada alınan tedbirler devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen çökme sonucu bir genç kızın evinden alt kata düşerek yaralandığı binada ekipler tarafından alınan önlemler devam ediyor. Çöken bina ve yanında bulunan 2 bina tedbir amacıyla boşaltılırken bina girişleri ekipler tarafından mühürlendi.

Olay, dün 21: 30 sıralarında Fatih Nişanca Mahallesi Alişan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın içinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, havalandırma boşluğuna demir profil ve saç plaka ile sonradan ilave edilen 4. kattaki dairede bulunan tuvalet, 15 yaşında E.M.'nin banyo yapması esnasında alt kat banyoya çökmüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Olayda E.M. isimli genç kız hafif yaralanırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti.

Çöken bina ve yanında bulunan 2 bina tedbir amacıyla boşaltılırken bina girişleri ekipler tarafından mühürlendi. Yıkılma tehlikesi olan binanın önüne zabıta ekiplerince barikat çekildi. 3 binadan toplam 35 kişi tahliye edilirken aralarından 10 kişi İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından uygun otellere yerleştirildi.