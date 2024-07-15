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Fatih'te Mehter Takımı eşliğinde 15 Temmuz yürüyüşü düzenleniyor

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te çok sayıda vatandaşın katıldığı program kapsamında mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz yürüyüşü gerçekleştiriliyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü nedeniyle Fatin Camii'nden Saraçhane'ye doğru bir yürüyüşü gerçekleştiriliyor. Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katılıyor. Mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüş dron ile görüntülendi.