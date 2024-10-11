Fatih'te Su Borusu Patladı - Son Dakika
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Genel

Fatih'te Su Borusu Patladı

Fatih'te İSKİ'ye ait borunun patlaması sonucu su metrelerce havaya fışkırdı, çevre etkilendi.

11.10.2024 22:01
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Fatih'te İSKİ'ye ait su borusu patladı: Su metrelerce havaya fışkırdı

İSTANBUL - Fatih'te BEDAŞ ekiplerinin yaptığı kazı çalışmaları sırasında İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu sokağı su bastı. Tazyikli suyun patlayan borudan metrelerce havaya fışkırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre BEDAŞ ekiplerinin cadde üzerinde iş makinesi ile yaptığı kazı çalışmaları esnasında İSKİ'ye ait olan ve yolun altında bulunan su borusu bir anda patladı. Patlayan borudan çevreye yüksek tazyikli su fışkırdı. Metrelerce yükselen tazyikli su çevrede olumsuz etkilere sebep oldu. Fışkıran su nedeniyle park halindeki otomobiller çamurlu su ile ıslandı. Ayrıca yol üzerinden geçmekte olan otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. Patlayan borudan tazyikli suyun fışkırdığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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