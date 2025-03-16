Futbolcular İftar İçin Koştu

Önce müsabaka için, sonra iftar için koştular

Futbolcuların antrenmanı iftara denk gelince, ne oruca ne de antrenmana ara verdiler

Akşam ezanıyla birlikte düdük çaldı, futbolcular iftara koştu

BURSA - Bursa'da amatör ligde mücadele eden futbol takımı bu hafta oynanacak play-off maçlarına hazırlığını tam gaz sürdürürken, bu haftaki antrenman programı iftar saatine denk geldi. Fakat kulübün oyuncuları ne oruca, ne de antrenmana ara verdi. Ezan okunmasıyla, iftarı açan futbolcular, "Ne antrenmanı, ne de orucu bırakırız" dedi.

Bursa Süper Amatör Lig'inde şampiyonluk mücadelesi veren Yavuzselim Gençlerbirliği Spor, önümüzdeki hafta oynanacak play-off maçları için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, genç sporcuların bu haftaki antrenman programı iftar saatine denk geldi. Fakat takımın oyuncuları ne orucu, ne de antrenmanı yarıda bıraktı. Takımın teknik direktörlüğünü yapan Osman Kara'nın kontrolünde devam eden antrenmanda, akşam ezanın okunmasıyla düdük çalınmasıyla, idmana kısa bir mola veren sporcular, bu kez iftar açmak için saha kenarına koştu. Hurma ve suyla iftarı açan genç sporcular kendileri için gönderilen yemeğin ardından tekrar sahaya dönüp idmana devam etti. Azimli sporcuların o anları kendisini izleyen vatandaşlardan tam puan aldı.

Takımın antrenörlüğünü yapan Osman Kara, "Ramazan ayında ilk kez antrenman yaptık. Bu hafta maçımız yok fakat önümüzdeki hafta oynanacak maç için antrenman 7-8 saatleri arasına denk geldi. Ramazana denk gelmesi de ayrı bir güzel. Oruç tutan sporcularımızın iftarını hafif bir şekilde açtık. Hurma ve suyla iftarını açıp tekrar sahaya döndüler. Ufak bir antrenmandan sonra Kulüp Başkanımız Latif Aybayrak'ın da sporcularımıza jesti geldi. Antrenman sonunda börek yiyeceğiz. Güzel bir etkinlik oldu, ramazanın bereketini yaşıyoruz. 20-25 kişilik bir sporcu kadromuz var. Play-off maşlarına hazırlanıyoruz. Hedefimize odaklandık" diye konuştu.