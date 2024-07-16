Gaziantep'teki depremzede besiciler devlet desteğiyle üretime devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Gaziantep'teki depremzede besiciler devlet desteğiyle üretime devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım ve kayıpların olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayvanları telef olan besiciler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kendilerine verilen küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteğiyle üretime devam ediyor. Yeni doğumlarla hayvan sayısı arttı.

16.07.2024 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'teki depremzede besiciler devlet desteğiyle üretime devam ediyor

Yeni doğumlarla hayvan sayısı arttı

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım ve kayıpların olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayvanları telef olan besiciler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kendilerine verilen küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteğiyle üretime devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım ve kayıpların olduğu Gaziantep'te 7 bin 545 adet küçükbaş, 499 adet büyükbaş hayvan da telef olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremlerin ardından hayvanları telef olan besicilere küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteği verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kendilerine verilen hayvan desteğiyle üretime devam eden besiciler, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.

Yeni doğumlarla hayvan sayısı arttı

Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Bademli Mahallesi'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, devlet tarafından verilen hayvan desteği sonrası yaşanan doğumlarla küçükbaş ve büyükbaş hayvanların sayısının arttığını belirtti. Depremzede besicilerin yeni doğan hayvanlarını sağlık kontrollerini ise Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptı. Ekipler, yeni doğan hayvanların hem küpeleme ve kayıt altına alma işlemlerini hem de hayvan sağlığı ve insan sağlığı için büyük önem taşıyan programlı aşılarını yaptı.

"Besicilerimizin mağduriyetini gidermek için bütün imkanlar seferber edildi"

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ali Doğan, hayvanları enkaz altında telef olan besicilere küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıtarak besicilerin üretime devam etmesini sağladıklarını söyledi. Gaziantep genelinde 7 bin 545 adet küçükbaş ve 499 adet büyükbaş hayvanın telef olduğunu hatırlatan Doğan, "Her zaman olduğu gibi devletimiz depremde mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için bütün imkanlarını seferber etti. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hem vatandaşlarımızın üretiminin devam etmesi hem de mağduriyetin giderilmesi adına telef olan hayvanların yerine verim değeri daha yüksek yüksek olan ve daha kaliteli hayvanlar verildi" dedi.

"Dağıtılan hayvanlar ilk doğumlarını yaptı"

Verilen hayvanların ilk doğumlarını yaptığını da belirten Doğan, "Bugün sevinçli ve güzel bir gün bizim için. Çünkü dağıtılan hayvanlar ilk doğumlarını yaptılar. Biz hayvanların hem küpeleme ve kayıt altına alma işlemlerini gerçekleştirdik hem de hayvan sağlığı ve insan sağlığı için büyük önem taşıyan programlı aşılarınızı uyguladık. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Nurdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticimizin yanında olduk, oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Besiciler sağlanan desteklerden memnun: "Allah Cumhurbaşkanımızdan ve destek veren herkesten razı olsun"

Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Bademli Mahallesi'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan 68 yaşındaki Şevket Bahar, depremde ev ve ahırın çöktüğünü belirterek, "Depremde 269 hayvanım telef oldu, sağ olsun devlet telafi ederek bana yeni hayvan verdi. Devlet destek vermeseydi, üretime devam edemezdim. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve destek veren herkesten razı olsun" diye konuştu.

"Aldığımız küçükbaş hayvanlar yavrulamaya başladı"

Bademli Mahallesi'ndeki besicilerden 59 yaşındaki Elmas Önder de 50 civarındaki küçükbaş hayvanından 29'unun ve bir büyükbaş hayvanının, ahırın yıkılmasıyla telef olduğunu anlattı. Depremin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle, telef olan hayvanlarının yerine yenisinin verildiğini belirten Önder, "Aldığımız küçükbaş hayvanlar yavrulamaya başladı. Bir adet büyükbaş hayvanımız enkaz altında telef oldu, devlet onu da verdi" diye konuştu.

Ahırının yıkılması sonucu hayvanları telef olan besici 68 yaşındaki Ökkeş Önder ise hayvan bilgi sistemine kayıtlı 30'a yakın küçükbaşın bakanlık tarafından hibe edildiğini, bu sayede üretime devam etmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş, Gaziantep, Nurdağı, Tarım, Doğal Afetler, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gaziantep'teki depremzede besiciler devlet desteğiyle üretime devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı “Suriye“ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 22:39:34. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki depremzede besiciler devlet desteğiyle üretime devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement