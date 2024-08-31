Gaziosmanpaşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

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Gaziosmanpaşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü Merve Özbey konseri ile coşkuyla kutlandı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, kutlamada yaptığı konuşmada zaferin temelinde milletin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin ve özgürlüğe olan tutkulu inancın yattığını belirtti. Binlerce vatandaşın katıldığı kutlamalarda ünlü sanatçı Merve Özbey sahne aldı ve başkan Bahçetepe'ye teşekkürlerini iletti.

31.08.2024 10:00  Güncelleme: 10:08
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Gaziosmanpaşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü Merve Özbey konseri ile coşkuyla kutlandı. Kutlamada konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Bu zaferin temelinde milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettirmesi ve özgürlüğe olan tutkulu inanç yatmaktadır. 30 Ağustos bir milletin var olma mücadelesidir" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Binlerce vatandaşın katıldığı kutlamalarda ünlü sanatçı Merve Özbey sevilen şarkılarını seslendirdi. Büyük coşkuya sahne olan gecede, vatandaşlar doyasıya eğlendi. Programda sahne alan Merve Özbey, başkan Bahçetepe'ye teşekkürlerini iletti.

"Hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun"

Kutlamada konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Sevgili gençler 30 Ağustos vatanımız için her şeyi göze alan milletimiz için kutlu bir bayramdır. Bu topraklarda 30 Ağustos'lar da ülkemizde hep bir bayram coşkusu mutluluğu ve gururu vardır. Bize bu gururu, mutluluğu veren milletimiz olarak ufkumuzu açan Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bizi yeniden bağımsız yeniden onurlu ve özgür bir millet yapan gazilerimize ve şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Onların bu mücadelesini asla unutmayacağız. Sevgili gençler bu zaferin temelinde milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettirmesi ve özgürlüğe olan tutkulu inanç yatmaktadır. 30 Ağustos Türk milletinin en zor anlardan birinde azim ve kararlılıkla ayağa kalktığı bir semboldür. 30 Ağustos bir milletin var olma mücadelesidir. 30 Ağustos tam bağımsızlıktır. 30 Ağustos kadın erkek eşitliğidir. 30 Ağustos laikliktir. 30 Ağustos Cumhuriyettir. Cumhuriyeti bu ülkeye kazandırdığı bütün hayallere sahip çıkmak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin asli görevidir. Sözlerime son verirken ulu önder Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük, yaşasın Mustafa Kemal" dedi.

"Bugün zafer günü"

Konsere katılan Talha Sonuç, "30 Ağustos Büyük Taarruz gururluyuz. Bugün zafer günü. Gerçekten Gaziosmanpaşa belediyesine teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi, her şey için teşekkürler" şeklinde konuştu.

"Başkanımıza teşekkür ederim"

Kerem Odaman ise, "Öncelikle mükemmel bir organizasyon her şey için teşekkürler. Başkanımıza teşekkür ederim. Lütfen böyle organizasyonların devamı gelmesi için güçlü kalalım" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Merve Özbey, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gaziosmanpaşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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