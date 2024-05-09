Gazipaşa'da uçak pistte sorun yaşadı, yolcular güvenle tahliye edildi - Son Dakika
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Genel

Gazipaşa'da uçak pistte sorun yaşadı, yolcular güvenle tahliye edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Alanya-Gazihaşa Havalimanı'nda Corenton Havayolları'na ait uçağın piste inişi sırasında lastiği patladı. Alanya Kaymakamı Orhan Altun, uçaktaki 188 yolcu ve 8 mürettebatın güvenle tahliye edildiğini ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Pistte herhangi bir sorun olmadığı belirtilirken, uçağın çekilmesi çalışmalarının devam ettiği ve normal uçuşların akşam saatlerinde başlayacağı bildirildi.

09.05.2024 19:03
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Gazipaşa Kaymakam Altun: "Uçaktaki 188 yolcu tahliye edildi, pistte herhangi bir sorun yok"

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Alanya-Gazihaşa Havalimanında Corenton Havayollarına ait uçağın piste inişi sırasında patlayan lastiğiyle ilgili açıklama yapan Alanya Kaymakamı Orhan Altun, uçaktaki 4'ü çocuk 188 yolcu ve 8 mürettebatın güvenle tahliye edildiğini ve kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Almanya'nın Köln şehrinden kalkan ve Saat 10.40' ta Gazipaşa'ya gelen uçağın iniş yaparken tam indikten sonra lastik patlaması sonucu sürüklenme yaşadığını söyleyen Kaymakam Altun " Şu anda pistte sorun yok uçaktaki 4'ü çocuk 188 yolcu tahlil edildi. Havalimanından çıkışları yapıldı yaralı yok, acil müdahale edilecek durum gerçekleşmemiştir" dedi.

Bugün için pistte 12 uçuş olduğunu ve bunların gerçekleştirilmeyeceğini, seferlerin Antalya havalimanına aktarıldığını söyleyen Kaymakam Altun şöyle devam etti: " Akşam 22.00'ye kadar uçağın çekilmesi çalışmaları sürecek bunlar teknik konular, bakanlık ve Antalya havalimanından yetkililerin gelmesi ile uçak pistten çekildikten sonra normal uçuşlar başlayacak. Uçağın lastiğinde ve jantında tahribat vardı. Yaralı olduğu haberleri doğru değil, acil müdahale gerektiren bir durum bile yaşanmadı".

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gazipaşa'da uçak pistte sorun yaşadı, yolcular güvenle tahliye edildi - Son Dakika

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