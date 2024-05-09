Gazipaşa Havalimanına inen yolcu uçağının lastiği patladı - Yolcular tahliye edilip uçak aprona çekildi - Son Dakika
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Genel

Gazipaşa Havalimanına inen yolcu uçağının lastiği patladı - Yolcular tahliye edilip uçak aprona çekildi

Antalya'nın Gazipaşa Havalimanında piste iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. İnişi gerçekleştiren uçaktaki yolcular güvenle tahliye edilirken uçak bakım için aprona alındı. Corendon Havayollarına ait yolcu uçağı Gazipaşa Havalimanında piste indikten sonra lastiği patlamış olup uçak pistin ortasında kalmıştır. Uçağın bütün yolcuları problemsiz bir şekilde tahliye edilmiş olup; uçağın pistten çekilmesi için Antalya Havalimanından destek beklenmektedir. Bugünkü diğer mevcut uçuşlarımız iptal edilmiş olup Antalya'ya yönlendirilmiştir.

09.05.2024 19:04
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Gazipaşa Havalimanına inen yolcu uçağının lastiği patladı

- Yolcular tahliye edilip uçak aprona çekildi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa Havalimanında piste iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. İnişi gerçekleştiren uçaktaki yolcular güvenle tahliye edilirken uçak bakım için aprona alındı.

Edinilen bilgiye göre, Corendon Havayollarına ait yolcu uçağının Alanya Havalimanına inişi sırasında lastiği patladı. Kısa süreli panik yaşanan uçakta iniş problemsiz tamamlanırken yolcular tahliye edildi. Uçak ise bakım için aprona alındı.

Kaymakamlıktan açıklama

Gazipaşa Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Corendon Havayollarına ait Köln'den kalkan yolcu uçağı Gazipaşa Havalimanında piste indikten sonra lastiği patlamış olup uçak pistin ortasında kalmıştır. Uçağın bütün yolcuları problemsiz bir şekilde tahliye edilmiş olup; uçağın pistten çekilmesi için Antalya Havalimanından destek beklenmektedir. Bugünkü diğer mevcut uçuşlarımız iptal edilmiş olup Antalya'ya yönlendirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gazipaşa Havalimanına inen yolcu uçağının lastiği patladı - Yolcular tahliye edilip uçak aprona çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazipaşa Havalimanına inen yolcu uçağının lastiği patladı - Yolcular tahliye edilip uçak aprona çekildi - Son Dakika
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