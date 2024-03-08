Gebe kadınlar hastane bahçesinde pilates yaptı - Son Dakika
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Gebe kadınlar hastane bahçesinde pilates yaptı

Mersin Şehir Hastanesi'nde Gebe Okulu'na katılan kadınlar, 'Dünya Kadınlar Günü'nü hastane bahçesinde pilates yaparak kutladı. Etkinlikte kadınlara çiçek verildi ve müzik eşliğinde eğlendi. Gebe Okulu, gebelik öncesinden gebeliğin sonuna kadar eğitimler veriyor ve güçlü, bilinçli annelerin yetişmesini hedefliyor.

08.03.2024 19:14  Güncelleme: 19:16
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Gebe kadınlar hastane bahçesinde pilates yaptı

Mersin Şehir Hastanesinde Gebe Okulu eğitimlerine katılan kadınlar 'Dünya Kadınlar Günü'nü spor yaparak kutladı

MERSİN - Mersin Şehir Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu'nda eğitimlere katılan kadınlar 'Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane bahçesinde pilates yaparak kutladı.

Fizyoterapist Pınar Özkan yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan etkinlik, direnç bantlarıyla gerçekleştirilen hareketlerle devam etti. Ardından toplu çalışmalara geçen kadınlar, pilates topuyla çeşitli hareketler gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda kadınlar ve hastane personeli müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlik kapsamında ayrıca kadınlara çiçek verildi.

"Gebelik öncesinden gebeliğin sonuna kadar eğitimler veriliyor"

Mersin Şehir Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Pınar Avcı, Gebe Okulu'nun hastanenin kurulduğu günden itibaren hizmet verdiğini söyledi. Gebe okulunda, gebelik öncesinden gebeliğin sonuna kadar eğitimler verildiğini belirten Avcı, "Eğitimler bireysel ve gruplar halinde verilmektedir. Biz her hafta toplanıp gebe okulunda eğitimimizi yapmaktayız. Bugün 8 Mart dolayısıyla hastanemizin bahçesinde bu eğitimimizi gerçekleştirmek istedik. Bu vesileyle bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" dedi.

"Bizlerin hedefi, güçlü anneler, bilinçli anneler, sağlıklı nesiller"

Gebe Okulu'nda eğitici eğitmen olarak görev yapan Sehabat Serin de anne adaylarına uzman bir kadro ile destek verdiklerini söyledi. Kadrolarında kadın doğum uzmanı, çocuk uzmanı, çocuk hekimi, ebe, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve emzirme uzmanı bulunduğunu ifade eden Serin, "Bizler gebe okulumuzda anne adaylarımıza gebelikleri, doğumları, doğum sonrası, yeni doğan, lohusa bakımı, emzirme, anne sütü hakkında doğru destek olmak adına buradayız. Bizlerin hedefi, güçlü anneler, bilinçli anneler, sağlıklı nesiller. Bugün de etkinliğimizi hastane bahçesinde yaparak, 8 Mart'ı beraber kutlamak istedik. Güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

"Gebe pilatesi ve nefes tekniklerini öğretiyoruz"

Fizyoterapist Pınar Özkan ise 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yönetimle birlikte Gebe Okulu olarak bir proje hazırladılarını söyledi. Bu kapsamda hastane bahçesinden faydalanarak kadınlara egzersiz programı öğretmek istediklerini anlatan Özkan, "Bu zaten rutinde de yaptığımız bir uygulama. Gebe pilatesi ve nefes tekniklerini öğretiyoruz. Hep beraber yaptık. Çok keyif aldık. Sanırım gebelerimiz de aynı şekilde keyif aldılar" dedi.

Etkinliğe katılan Hatice Deniz de 34 haftalık gebe olduğunu ifade etti. Uzun süredir Mersin Şehir Hastanesinin Gebe Okulu eğitimlerini katıldığını belirten Deniz, "Çok memnunum. Bugün de pilates eğitimi aldık. Çok da memnun kaldım. Sporun ne kadar bir kez daha anladım. Bütün ekibe çok emekleri için teşekkür ediyorum. Devamını bekliyorum. Arkadaşlarıma da katılmaları için tavsiyede bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gebe kadınlar hastane bahçesinde pilates yaptı - Son Dakika

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