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Gemlik'te ceza yiyen işletme sahibi bayıldı

BURSA - Gemlik Belediyesi, seyyar satıcı ve kaldırım işgaliyle ilgili mücadelesi aralıksız sürüyor. Kaldırım işgali sebebiyle ceza kesilen işletme sahibi, baygınlık geçirdi.

Gemlik ilçesinde, belediye zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Seyyar satıcı ve kaldırım işgaline göz açtırmayan ekipler, bir çok esnaf ve seyyar satıcıya cezai işlem uyguladı. Kaldırım işgali sebebiyle cezai işlem uygulanan bir esnaf ise, baygınlık geçirdi. İlk müdahale zabıta ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hstaneye kaldırıldı.