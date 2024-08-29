Gökyüzünün çelik kanatları SOLOTÜRK Hava Kuvvetleri Müzesi vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Gökyüzünün çelik kanatları SOLOTÜRK Hava Kuvvetleri Müzesi vatandaşlarla buluşacak

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. SOLOTÜRK ekibi ise 1 Eylül'de söyleşi ve imza töreni yapacak. SOLOTÜRK kol komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, vatandaşlarla buluşacak.

29.08.2024 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökyüzünün çelik kanatları SOLOTÜRK Hava Kuvvetleri Müzesi vatandaşlarla buluşacak

İSTANBUL - İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle 3 gün boyunca bir dizi etkinlik düzenlenecek. Gökyüzünün çelik kanatları SOLOTÜRK ekibi 1 Eylül'de söyleşi ve imza töreni yapacak.

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlaması yapılacak. 30 Ağustos Cuma günü çocuk oyunu etkinlikleri canlı müzik dinletisi ile başlayacak. 3 gün devam edecek program da müze de Çocuk Oyun Etkinlikleri, Yüz Boyama, Ahşap Oyuncak Atölyesi Canlı Müzik Dinletileri, F-16 ve F-5 uçak kokpitlerinin halka açılması, DJ performansı yapılacak. 1 Eylül Pazar günü saat 16.00'da da SOLOTÜRK gösteri ekibi söyleşi ve imza töreni yapacak. SOLOTÜRK kol komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: İHA

İstanbul, Dizi, Genel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gökyüzünün çelik kanatları SOLOTÜRK Hava Kuvvetleri Müzesi vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 23:15:34. #1.11#
SON DAKİKA: Gökyüzünün çelik kanatları SOLOTÜRK Hava Kuvvetleri Müzesi vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement