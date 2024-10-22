Gülen 53 Yıl Önce Kestanepazarı'ndan Kovuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Gülen 53 Yıl Önce Kestanepazarı'ndan Kovuldu

Kestanepazarı Derneği, Fetullah Gülen'in dernekle alakasının olmadığını vurguladı.

22.10.2024 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teröristbaşı Gülen, Kestanepazarı'ndan 53 yıl önce kovuldu

İZMİR - İzmir Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Dayhan, ismi 'Kestanepazarı' ile anılan teröristbaşı Gülen'in dernekleriyle hiç bir alakası olmadığını, vaizlik görevi yaptığı zamanlarda 1971 yılında buradan kovulduğunu belirtti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşarken, terör örgütü yandaşları tarafından öldüğü açıklanan FETÖ Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölümü İzmir'de de sevinçle karşılandı. Teröristbaşının adını ilk duyurmaya başadığı ve 1967-1971 yılları arasında vaizliğini yaptığı Kestanepazarı Camii'nin adı ise bazı zaman Fetullah Gülen ile anılıyordu. İzmir'de 1945 yılında kurulan derneklerinin, hayırseverlerinin desteği ile Diyanet İşlerine bağlı faaliyetlerini sürdürdüğünü ve güzel nesiller yetiştirmeyi amaç edindiğini söyleyen Kestanepazarı Yetiştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Dayhan, ismi bazı zaman 'Kestanepazarı' ile anılan teröristbaşı Gülen'in dernekleriyle hiç bir alakası olmadığını, vaizlik görevi yaptığı zamanlarda 1971 yılında kovulduğunu dile getirdi.

53 yıl önce kovulmuş

Fetullah Gülen'in kendi görüşlerini cemaate yansıtmasından ötürü caminin vaizliği görevinden kovulduğunu belirten Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan, teröristbaşının hiç bir zaman kendilerinden olmadığını vurguladı. Dayhan, "Yüz yılı aşkın kesintisiz Kur'an eğitimi veren Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği, kurulduğu günden bugüne kadar, içine sızmak isteyen hiçbir illegal şahsa müsaade etmemiştir. Tamamıyla Kur'an kurslarında Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı ve sahip olduğu öğrenci yurtlarının da Milli Eğitim Bakanlığımızın denetiminde faaliyetlerine devam etmektedir. Bizden önceki dernek başkanımız, 1967- 1971 yılları arasında Kestanepazarı Camii'nde vaizlik görevi yapmaktan başka hiçbir görevi olmayan bu şahsın kendi eserlerini okutmasından duyduğu rahatsızlıktan dolayı dönemin yönetim kurulu tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır. İzmir'de kurumlardan uzaklaştırılan, Türkiye'de kurumlardan uzaklaştırılan ilk şahıs olarak kayda geçmiştir. ve şunu da rahatlıkla söyleyebilirim: Fethullah Gülen, derneğimizin hiçbir zaman ne yönetim kurulu üyesi olmuş, ne de üyesi olmuştur" dedi.

"Hesabını Allah'a verecek"

Gülen'in ölümüyle ilgili de konuşan Cüneyd Dayhan, "Onun ölümüyle de ilgili şunu söyleyebilirim: 'İnkarcılar için artık azap vakti gelmiştir' diyorum. Herkes yaptığının hesabını Allah'a verecek. Bu millete çektirilen bu millet için reva görülen her şeyin hesabını Allah'a verecekler" açıklamalarına yer verdi.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Genel, Dünya, Terör, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel Gülen 53 Yıl Önce Kestanepazarı'ndan Kovuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine “İmralı“ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine "İmralı" izni verildi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
21:26 Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 23:55:04. #1.11#
SON DAKİKA: Gülen 53 Yıl Önce Kestanepazarı'ndan Kovuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.