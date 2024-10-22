Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak - Son Dakika
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Genel

Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak. Cenaze namazını terörist Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım kıldıracak.

22.10.2024 13:27
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Teröristbaşı Fetullah Gülen'in tartışmalara konu olan cenazesi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; cenazenin ne zaman olacağı, kimlerin katılacağı, nereye gömüleceği ve cenaze namazını kimin kıldıracağı ile ilgili örgüt içindeki anlaşmazlıklar, örgüt yönetimindeki isimlerin baskıları ile ortaya çıktı.

KAMPIN İÇERİSİNE GÖMÜLECEK

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen'in cenazesi perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak. Gülen, kamp içinde yer alan ve daha önce kendi "işaret ettiği" yere gömülecek. Cenaze namazını FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım kıldıracak.

ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARI ABD'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensupları ABD'ye doğru yola çıktı. Gülen'in aile üyeleri cenazeye bir arada katılarak sözde birlik mesajı verecek. Örgüt, Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşacak.

"YAZILI MİRAS BIRAKTI"

Ayrıca teröristbaşı Gülen'in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığı, örgütün diğer üyelerinden saklandı. Terörist Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşulan bilgiler arasında.

Teröristbaşı Gülen\'in cenazesi Pensilvanya\'da yapılacak
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Suat Yıldırım, Politika, Cinayet, Genel, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Genel Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Selim Kayisi:
    Yakılacak mı ? 12 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    büyük bide depo yapın mezarın yanına dolarlarida gömün yanına öbür tarafta lazım olur 10 3 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Bakalım pazartesi kimler tesadüfen ABD ye gidecek ... 5 0 Yanıtla
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