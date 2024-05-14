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Gümüşhane'de mayıs ayında sürpriz kar yağışı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de günlerdir etkili olan soğuk hava dalgası dün gece kar yağışına dönüşerek yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Günlerdir aralıklı ve zaman zaman şiddetli olarak gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altındaki Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte takvimler 14 Mayıs'ı gösterirken kentin yüksek kesimleri kar yağışıyla buluştu.

Nisan ayında 30 dereceleri aşan hava sıcaklığı nedeniyle 54 yılın Nisan ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Gümüşhane'de mayıs ayı oldukça serin ve yağışlı geçiyor.

Gece boyunca kent merkezinde aralıklı gerçekleşen yağmur yağışı yüksek kesimlerde havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

Bin 800 metre ve üzerinde etkili olan yağışın ardından başta Zigana dağı, Kuşakkaya, Süleymaniye zirvesi, Camiboğazı, Taşköprü, Kazıkbeli yaylaları olmak üzere birçok yer yeniden beyaza büründü.