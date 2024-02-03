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Günebakan köyünde 3 yıl sonra meydana gelen çatlaklar paniğe neden oldu - Son Dakika
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Genel

Günebakan köyünde 3 yıl sonra meydana gelen çatlaklar paniğe neden oldu

Günebakan köyünde 3 yıl sonra meydana gelen çatlaklar paniğe neden oldu

Tokat'ın Niksar İlçesine bağlı Günebakan köyünde 3 yıl önce yaşanan depremin ardından meydana gelen çatlaklar, köy sakinlerinde paniğe yol açtı. Zemin hareketliliği nedeniyle birçok binada çatlaklar oluştu ve köy sakinlerine evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı. AFAD ekipleri köyde inceleme yaparken, Tokat Valisi Numan Hatiboğlu'nun da köyde incelemelerde bulunacağı belirtildi.

03.02.2024 22:40
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Depremin merkez üssünde 3 yıl sonda korkutan gelişme

Günebakan köyünde 3 yıl sonra meydana gelen çatlaklar paniğe neden oldu

SİVAS - Tokat'ın Niksar İlçesinde 2021 yılında 4.2 büyüklükte deprem yaşanan Günebakan köyünde 3 yıl sonra meydana gelen çatlaklar paniğe neden oldu.

Tokat'ın Niksar İlçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce başlayan zemin hareketliliği paniğe neden oldu. Köyde bulunan birçok binada çatlaklar oluşurken, köy sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi. Köye AFAD ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Tokat Valisi Numan Hatiboğlu'nun köyde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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