Hababam Sınıfı Oyuncuları Yaşlılarla Buluştu - Son Dakika
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Hababam Sınıfı Oyuncuları Yaşlılarla Buluştu

Hababam Sınıfı oyuncuları, yaşlılarla keyifli bir etkinlikte bir araya gelerek eski günleri yad etti.

25.03.2025 13:57
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Hababam Sınıfı oyuncuları, yaşlılarla buluştu

İSTANBUL - Hababam Sınıfı oyuncuları ve Yeşilçam Vokal Grubu üyeleri, Yakacık Sanatçı Yaşam Evi'nde yaşlılarla bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşattı.

Hababam Sınıfı oyuncuları ve Yeşilçam Vokal Grubu üyeleri Teoman Ayık, Ahmet Arman, Narin Polat, Rana Ulu ve konuk sanatçı Nuri Alço, Yakacık Sanatçı Yaşam Evi'nde yaşlılarla bir araya geldi. Etkinliğe katılan Yeşilçam'ın usta isimleri, yaşlılarla birlikte şarkılar söyleyerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Program boyunca halaylar çekilirken, sanatçılar büyük ilgi gördü.

"Eski günleri yad etmek çok güzel bir duygu"

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço, "Güzel bir ortam, burada olmaktan onur duyuyorum. Burası sanatçıların bulunduğu bir yaşam evi. Sanatçılar olarak yaşlılarımızla bir araya gelmek, eski günleri yad etmek çok güzel bir duygu. Onlara daha çok değer verilmeli ve bu tür etkinlikler artırılmalı" diye konuştu.

"Hatıralarını hatırlayarak mutlu oluyorlar"

Hababam Sınıfı oyuncularından Teoman Ayık, yaklaşık 1 aydır huzurevlerini ziyaret ettiklerini belirterek, "İnsanlar eski hatıralarını hatırlayarak mutlu oluyorlar. Biz de Hababam olarak bi tarihiz ve onları eğlendirebildiğimiz için çok mutluyuz" dedi. Ahmet Arıman ise, "Bu hafta Yaşlılar Haftası. Biz de yaşlılarımızı mutlu etmek istedik" diye konuştu.

Sanatçılar, programın düzenlenmesinde emeği geçen ve destek olan Dr. Dursunay Durak'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hababam Sınıfı Oyuncuları Yaşlılarla Buluştu - Son Dakika

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