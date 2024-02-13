Hain saldırıda ölen Samet Güdük, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Makamında vurulan Samet Güdük'ü yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı
Babası 'Oğlum' diyerek, çocuğu 'Babam' diyerek gözyaşı döktü
Başkan Zeydan Karalar, Samet Güdük'ün atama kağıdını getirip gözyaşlarını tutamadı
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük'ün cenazesi toprağa verildi
ADANA - Adana'da makamında vurularak hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük, son yolculuğuna uğurlandı. Güdük'ün annesi, babası, eşi ve çocuklarının ağıtları yürekleri dağladı.
Dün öğle saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası çalışanı Mikail G. tarafından makamında tabancalı saldırıya uğrayıp ağır yaralanan Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Bugün Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Güdük'ün cenazesi alındı ve önce Adana Büyükşehir Belediyesi taş bina önüne getirildi. Burada Güdük için cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu önünde yüzlerce kişi gözyaşı dökerken mesai arkadaşları Güdük'ün tabutuna karanfil bıraktı.
Ailesinin ağıtları yürekleri dağladı
Tabutun önünde Samet Güdük'ün babası İsmail, annesi Esmahan, eşi Gizem ve oğlu Demir'in ağıtları yürekleri dağladı. Baba İsmail, "Kalk oğlum, oğlun seni bekliyor. Ölüm sana yakışmıyor. Bırakın evladımın yüzünü öpeyim" diyerek ağlarken eşi Gizem, "Ben şimdi ne yapacağım" diyerek, oğlu Demir ise "Babam" diyerek ağladı. Acılı anne Esmahan Güdük ise tabuta vurup, "Samet'im, oğlum. Söktüler ciğerimi" diyerek gözyaşı döktü.
"Samet güneşe yükseldi"
Samet Güdük için yapılan duanın ardından konuşan ağabeyi Mehmet Güdük, "Kardeşimi tanıyanlar onun bir karıncayı bile incitmeyeceğini, hoşgörü sahibi ve insan sevgisiyle dolu olduğunu gayet bilir. Samet, elinin ulaşacağı her yere yardım götürmek konusunda elinden gelen her çabayı yapardı. Her zaman umut dolu biriydi. Samet ailesi, arkadaşları ve dostları için her zaman umut doluydu. Böyle bir ölümü hak etmedi. Onu tanıyan herkes için Samet ağabeydi. Bizim en küçüğümüzdü ama bizim de ağabeyimizdi. Onu bilenlerin hatırlarında, düşüncelerinde gülen bir şekilde kalmasını istiyoruz. Samet Adana'yı, Adana Demirspor'u ve sizleri çok severdi. Her zaman umutlu bir şekilde güneşi göreceğiz çocuklar derdi" ifadelerini kullandı.
"Samet'i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise yaptığı konuşmada, "O bizim yoldaşımızdı, güzel bir insandı. O Adana'ya aşıktı. Ne yazık ki menfur bir saldırıda kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Sabah Adana Emniyet Müdürümüzün yanına uğradım. Bunun bir alacak-verecek meselesi olmadığını söyledim. Samet çok düzgün bir insan, böyle bir işi olması söz konusu değil. İnsanlık ölmüş, insanlık bitmiş, insanlar müthiş bir travma yaşıyor. 'Beni işe al, çocuklarım aç' diyen birini işe aldık. Sürekli Samet'i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi. Ne kadar fazla düşünseniz böyle bir şey asla akla gelmez. Ben buradan sonra savcımızı da ziyaret edeceğim. Bu işin arkasında başka bir iş var. Onu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağım" dedi.
Zeydan Karalar gözyaşlarını tutamadı
Öte yandan Başkan Karalar, Samet Güdük'ün Özel Kalem Müdürü Vekilliği atamasını Özel Kalem Müdürü olarak imzaladığı yazısını getirip tabuta koyup gözyaşı döktü. Karalar burada, "Samet senin atamanı ben imzalamıştım. Sana sürpriz yapacaktım" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Samet Güdük'ün cenazesi Karayusuflu Köyü Mezarlığı'na götürüldü. Güdük'ün cenazesi öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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