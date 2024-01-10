Hakan Ural'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrı

İSTANBUL - Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrıda bulunan Hakan Ural, "Süper Kupa finalini deprem bölgesinde yapın, maç gelirini depremzedelere bağışlayın" dedi.

Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programının sunucusu Hakan Ural, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine önemli bir çağrıda bulundu. Bilindiği üzere; iki kulüp arasında Suudi Arabistan'da oynanması gereken final maçı son anda iptal edilmiş ve olay ülke gündemine oturmuştu.

Hakan Ural, iki kulübe Süper Kupa finalinde alacakları paradan bu seferlik feragat etmelerini ve maçı deprem bölgesinde oynamalarını önerdi. Deprem bölgesinde oynanacak maç sonrası elde edilecek gelirin ise depremzedelere bağışlanmasını istedi.