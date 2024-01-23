 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da Kayalardan Korku: Ağırlıkları 2 Tonu Bulan Kayalar Evlere İsabet Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da Kayalardan Korku: Ağırlıkları 2 Tonu Bulan Kayalar Evlere İsabet Ediyor

Hatay'da dağdan düşen ve ağırlıkları zaman zaman 2 tonu bulan kayalar, evlere isabet ederek vatandaşları tedirgin ediyor. Yaşanan olaylar sonucunda bölge halkı deprem korkusunu unutmuş durumda. Vatandaşlar, yetkililerden çözüm bulunmasını ve huzurlu bir yaşam sürmeyi istiyor.

Hatay\'da Kayalardan Korku: Ağırlıkları 2 Tonu Bulan Kayalar Evlere İsabet Ediyor
23.01.2024 - 23:14,
Abone Ol

Depremden değil de ağırlıkları 2 tonu bulan kayalardan korkuyorlar

Nimet Altınöz, "Kendi evimizde huzurlu değiliz, korku içerisinde yaşıyoruz"

HATAY - Hatay'da dağdan düşen kayaların isabet ettiği evlerde yaşayan vatandaşlar, depremden değil de ağırlıkları 2 tonu bulan kayalardan korkar hale geldiler.

Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde dağ yamacında evleri bulunan vatandaşlar, her yağmur yağışında tedirginlik yaşıyor. Yağışla birlikte dağdan düşen ve ağırlıkları zaman zaman 2 tonu bulan devasa kayalar, evlere isabet ediyor. Bölge halkı yağış sonrası yaşanan tedirginlikle birlikte adeta deprem korkusunu unutmuş durumda. Afetzede vatandaşların tek isteğiyse yaşadıkları tedirginliğe bir çözüm bulunması.

"Kendi evimizde huzurlu değiliz, korku içerisinde yaşıyoruz"

Ağırlıkları 2 tonu bulan ve kaldırılmaları zor olan kayaları, kırıcı ile parçalayarak taşıdıklarını belirten Nimet Altınöz "Biz evimizi dağın yamacına inşa ettik. Her yer yağmur yağdığında her fırtına olduğunda yağmur yerine taş yağıyor. Sürekli toprak kayması ve taşlar geliyor. Bazen 2 tonluk, 1 tonluk ve 500 kiloluk kayalar düşüyor. Taşları elektrikli kırıcılar ile parçalayıp kaldırıyoruz. Bizde tükendik, yetkililer sesimizi duysun. Buraya bir çare bulunsun. Kendi evimizde huzurlu değiliz, korku içerisinde yaşıyoruz. Bütün mahalle tedirgin, herkes aynı korkuyu yaşıyor" dedi.

"Bir taş düşse bile evde çok yüksek ses çıkarıyor"

Evlere isabet eden kayaların ikametlere zarar verdiğini belirten Ender Günay, "Burada depremden çok hava olaylarında dağlık alandan kayalar olsun bir çok olumsuz etken evlerimize zarar veriyor. Büyük kayalar düşüyor, evlerin damları düşmüş durumda. Bir taş düşse bile evde çok yüksek ses çıkarıyor. Evler depremde zaten hasar görmüştü böyle daha çok hasar görüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Dursunlu, Deprem, Defne, Hatay, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Hatay'da Kayalardan Korku: Ağırlıkları 2 Tonu Bulan Kayalar Evlere İsabet Ediyor - Son Dakika


09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17
Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35
New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54
İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek

Son Dakika
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54 İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
23:51 TBMM'nin İsveç kararı dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:31:38. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Kayalardan Korku: Ağırlıkları 2 Tonu Bulan Kayalar Evlere İsabet Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement