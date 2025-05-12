Hatay'ın 161 Yıllık Fener Kulesi Işıklandırıldı

Hatay'ın 161 yıllık fener kulesi ışıklandırıldı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 161 yıllık tarihi Fener Kulesi büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla ışıklandırdı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü çalışmalarla kentin tarihi dokusunu ön plana çıkarmaya devam ediyor. HBB; Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle akşam saatlerinde görsel bir şölen sunmak amacıyla başlattıkları çalışmaları tamamlayarak İskenderun ilçesindeki Fener Kulesini aydınlattı. İskenderun Körfezine girerek limana yanaşmak isteyen gemilere rota belirlemeleri ve mevki tayin etmeleri için 1864 yılında inşa edilen tarihi fener, uzun yıllardır varlığını sürdürüyor. Yerden yüksekliği 24 metre olan ve bir süredir tarihi sessizliğe bürünen 161 yaşındaki asırlık eser; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatları doğrultusunda eski görkemli görünümünü yeniden kazanması ve kente estetik bir güzellik katması amacıyla ışıklandırıldı.