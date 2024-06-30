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Hayallerine kavuştu: Enkaz kentin tek kadın otobüs şoförü, 8 yıldır mesleğini severek yapıyor

HATAY - Hatay'da hayali olan şoför koltuğuna 8 yıl önce kavuşan Feyruz Gülüm, depremin yıktığı memleketinde işini severek yapmaya devam ediyor.

Antakya ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Feyruz Gülüm, yaklaşık 21 yıl önce şoförlükle öğrenci servisi kullanarak başladı. Hayali olan otobüs şoförlüğü için kendini geliştiren Gülüm, kadınlar her istediğini yapar düşüncesiyle hevesini sürdürdü. Gülüm, hayali olan mesleğine 2016 yılında Hatay Büyükşehir Belediyesi sayesinde kavuştu ve otobüs koltuğunda direksiyon sallamaya başladı. Depremin yıktığı memleketinde 8 yıldır otobüs süren Gülüm, kentin tek kadın otobüs şoförü olarak mesleğini severek yapmaya devam ediyor.

"Hatay'da ilk kadın şoför olduğum için takdir eden ve şaşıran çok oluyor"

Kadınların her işi yapabileceğini söyleyen Feyruz Gülüm; "Yaklaşık 21 yıl önce öğrenci servisciliğiyle başladım. Orada aktif olarak çalışıyordum ondan sonra 8 yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesinde otobüs şoförlüğü yapıyorum. Otobüs şoförü olmak hayalimdi onu da gerçekleştirdim. Mesleğimi çok severek yapıyorum. Otobüs şoförlüğünün hem zor yanları hem de çok iyi yanları da var. Hatay'da ilk kadın şoför olduğum için takdir eden ve şaşıran çok oluyor. Çok güzel tepkiler alıyorum. Bütün bayanlara bu mesleği tavsiye ederim. Kadınlar istediği her işi yapabilir. Sabah 6.30'da otobüsü alıyorum saat öğlen 1'de ise öğlen vardiyası alıyor. Bu işi yaparken insan taşımanın sorumluluğu zor ama ben işimi severek yapıyorum hiç zorlanıyorum" şeklinde konuştu.