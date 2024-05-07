Haydarpaşa'da karaya oturan gemi kurtarıldı - Son Dakika
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Genel

Haydarpaşa'da karaya oturan gemi kurtarıldı

Haydarpaşa açıklarında makine arızası nedeniyle karaya oturan Liberya bandıralı 'Alexis' isimli yük gemisi, kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarılarak açığa yüzdürüldü. Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine yönlendirildi. Kurtarılan gemi dron ile havadan görüntülendi.

07.05.2024 15:53
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Haydarpaşa'da karaya oturan gemi kurtarıldı

İSTANBUL - Haydarpaşa açıklarında karaya oturan Liberya bandıralı 'Alexis' isimli yük gemisi kurtarılarak açığa yüzdürüldü.

Ukrayna'dan Mısır'a giden Liberya bandıralı 'Alexis' isimli yük gemisi, Haydarpaşa açıklarında makine arızası nedeniyle sabah saatlerinde karaya oturmuştu. Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-6, Kurtarma-8, Kurtarma-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamları olay yerine yönlendirildi. Karaya oturan gemi, kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı. Kurtarılarak açığa yüzdürülen gemi dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Haydarpaşa'da karaya oturan gemi kurtarıldı - Son Dakika

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