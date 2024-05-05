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Hizan'da Mayıs ayında yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde mayıs ayında yağan dolu, hayatı olumsuz etkilerken yerler beyaza büründü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini aniden bastıran dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından hayat durma noktasına geldi. Yollar beyaza bürünürken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı araç sahipleri, dolu yağışından dolayı zarar görmemeleri için araçlarını battaniye ile örttü. Çocuklar ise bu anı eğlenceye döktü

Ektikleri mahsullerin dolu yağışından dolayı zarar gördüğünü söyleyen Yahya Arıcı, "Aniden fındık tanesi büyüklüğünde dolu bastırdı. Büyük ihtimalle bu sene ki bütün mahsullerimiz heba oldu. Dolu yağışından dolayı ağaçlardaki çiçekler hepsi zedelendi" dedi.

Mayıs ayında yerin doluyla beyazlamasına şaşıran Yunus Tarhan, "Aniden bastıran dolu yağışından dolayı hayat durma noktasına geldi. Yollar bayağı su doldu. Ektiğimiz mahsuller heba oldu" dedi.