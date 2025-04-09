Huzurevi Yangınına Soruşturma Başlatıldı

Başsavcılıktan huzurevindeki yangına ilişkin açıklama: "Şüpheliler tespit edilecek"

İSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde Maltepe'de bulunan bir huzurevinde çıkan yangına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Yangına ilişkin ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Yangın, 05.00 sıralarında Maltepe Huzurevi'nde meydana geldi. Huzurevinin içerinde bulunan özel bakım ünitesinde, sebebi henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Paniğe neden olan yangında yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, tedbir amaçlı olarak içerideki 90 kişi kurumun çok amaçlı salonuna tahliye edildi. Dumandan etkilenen 24 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

"Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir"

Yapılan açıklamada, "09/04/2025 tarihinde Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan Maltepe Huzurevinde meydana gelen yangına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında is güvenliği uzmanı, elektrik mühendisi ve itfaiye personelinden oluşan konusunda uzman bilirkişi ekibi ile birlikte yangının çıkış nedeni yönünde araştırmalar yapılmakta ayrıca şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.