İrem Sak\'ın Babası Ebediyete Uğurlandı

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Ünlü oyuncu İrem Sak'ın mide kanaması nedeniyle hayatını kaybeden babası Dr. Şemsettin Sak son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü oyuncu İrem Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, dün mide kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastane 75 yaşında vefat etmişti. Dr. Şemsettin Sak'ın cenaze töreni, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlendi. Cenazeye, Sak'ın yakınları dışında sanat camiasından birçok isim katıldı. Ünlü oyuncu İrem Sak, babasını gözyaşlarıyla uğurlarken Sak'ın naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığına defnedildi.
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