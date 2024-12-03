Irfan Şensoy ile Neşeli Boğaz Turu - Son Dakika
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Genel

Irfan Şensoy ile Neşeli Boğaz Turu

Engelli garson İrfan Şensoy, İstanbul Boğazı'nda yaptığı turlarda müşterilerine neşe sağıyor.

03.12.2024 17:44
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İstanbul Boğazı'nı her gün 3 defa turluyor

Engelli İrfan Şensoy, boğaz turunda engelleri neşesi ile aşıyor

İSTANBUL - İstanbul'da boğaz turu yapan teknelerde garsonluk yapan ortopedik engelli İrfan Şensoy, tura çıkanlara neşeli servisi ile unutulmaz anlar yaşatıyor.

Eminönü'nden hareket eden tur teknelerindeki büfede çalışan 41 yaşındaki İrfan Şensoy, gemi hareket ettikten sonra başladığı çay, tost, meşrubat servisini 1.5 saatlik tur bitene kadar hiç durmadan sürdürüyor. İki katlı tekne 1.5 saat boğazda tur yaparken, yaptığı neşeli horoz ve hayvan taklitleri ile ilgiyi üzerine toplayan İrfan Şensoy, yaklaşık 100 müşterinin taleplerini anında yerine getiriyor. Çocukluğundaki kalça çıkıklığı rahatsızlığı sebebiyle ortopedik ayakkabı ile servisini sürdüren İrfan Şensoy, yabancı turistlerle de İngilizce, Arapça konuşarak Türk çayının reklamını yapıyor. Bazen, horoz taklidinden ürkenler olsa da, hızlı garson İrfan Şensoy, müşterilere de dünya ömrünün kısa olduğunu belirtip, neşeli olmalarını tavsiye ediyor.

Eminönü İskelesi'nden her saat başı sefere çıkan tekneler 200 TL ücretle 1.5 saatlik boğaz turu yaptırıyor. Ayrıca çay 20, tost 50 ve meşrubatlarda değişik fiyatlarla müşterilere ikram ediliyor. Para toplamakta acele etmeyen neşeli garson İrfan Şensoy, "Hayatım neşe içerisinde geçiyor. İşimi severek yapıyorum. Her gün 3 tane boğaz turunda yüzlerce müşterimize servis veriyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Irfan Şensoy ile Neşeli Boğaz Turu - Son Dakika

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