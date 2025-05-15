İş Makinası Suya Gömüldü, Operatör Yüzerek Kurtardı - Son Dakika
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Genel

İş Makinası Suya Gömüldü, Operatör Yüzerek Kurtardı

Hatay'da yağış sonrası suya gömülen iş makinası, operatörün yüzerek ulaşmasıyla kurtarıldı.

15.05.2025 15:29
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Suya gömülen iş makinasını yüzerek kurtardı

HATAY - Hatay'da gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte şantiye alanında suya gömülen iş makinası, operatörünün yüzerek ulaşmasıyla kurtarıldı.

Hatay'da gece saatlerinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemiş ve göllenmeler yaşanmıştı. Payas ilçesinde gece etkili olan yağışla birlikte Yenişehir Mahallesi'nde bulunan şantiye alanındaki paletli kepçe su altında kaldı. Yağışlı havanın etkisini yitirmesiyle operatör, yüzerek ulaştığı iş makinasını yüzerek kurtardı. İş makinası operatörü, kepçeyi kurtararak bölgedeki suyun tahliyesi için tahliyelere başladı. Operatörün yüzerek iş makinasına ulaştığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İş Makinası Suya Gömüldü, Operatör Yüzerek Kurtardı - Son Dakika

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