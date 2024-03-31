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İstanbul\'dan ilk sonuçlar geldi! Arada 7 puan fark var

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- İstanbul Adalet Sarayı'na resmi veriler için ekran kuruldu

İSTANBUL - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oy kullanma işlemleri sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları, İstanbul Adalet Sarayı'nın Atrium alanına kurulan büyük ekrandan takip edilebilecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oy kullanma işlemleri 17.00 itibariyle sona erdi. Oy sayma işlemlerine başlanırken, oy torbaları sandık kurulu başkanları tarafından ilçe seçim kurullarına iletilecek. İlçe Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanakları ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'na gönderilecek. İl Seçim Kurulu'nca da tüm tutanakların teslim edilmesinin ardından seçim sonuçlarını gösteren birleştirme tutanakları, kurulun kapısına asılacak.

Ekran kuruldu

Adliyenin atrium alanına, Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları yansıtılmak üzere büyük ekran kuruldu. Yayın yasağının kaldırıldığı duyurulduğu takdirde veriler büyük ekrandan takip edilebilecek. Öte yandan İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Ramazan Seçkin'in, adliyede bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na başkanlık ettiği de öğrenildi.