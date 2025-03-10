İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı kısa süreliğine gemi trafiğine kapatıldı. Sisin etkisini azaltmasının ardından Boğaz, gemi trafiğine yeniden açıldı.

Mega kent İstanbul sisli bir güne uyandı. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı. Sisin etkisini azaltmasının ardından saat 09.00 sıralarında ise İstanbul Boğazı gemi trafiğine kuzey-güney yönlü olarak açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı" denildi.