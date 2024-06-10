İstanbul'da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar meydana geldi.

10.06.2024 16:06
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İstanbul'da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi

İSTANBUL - İstanbul'un Silivri ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısı katında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Silivri Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 7 katlı binanın katı katında öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Çatı kadından alevler yükseldi. Yangının çıkmasının ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi - Son Dakika

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