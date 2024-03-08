İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Durma noktasına gelen trafikte vatandaşlar, iş ve okul dönüşü evlerine gitmekte zorlandı.

08.03.2024 20:37
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle durma noktasına gelen trafikte vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Durma noktasına gelen trafikte vatandaşlar, iş ve okul dönüşü evlerine gitmekte zorlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika
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