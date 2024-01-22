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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 62.59'a yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 62.59'a yükseldi

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 62.59 oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre, barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu. Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajındaki su seviyesi 67.6'ya yükseldi.

İstanbul\'da barajların doluluk oranı yüzde 62.59\'a yükseldi
22.01.2024 - 22:45,
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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 62.59'a yükseldi

İSTANBUL - İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 62.59 oldu.

İstanbul'u etkisi altına alan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranları artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu. Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajındaki su seviyesi 67.6'ya yükseldi.

İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle;

Büyükçekmece: 53.74

Sazlıdere: 43.59

Istarancalar: 67.6

Kazandere: 55.53

Pabuçdere: 30.05

Ömerli: 81.77

Darlık: 78.37

Elmalı: 90.38

Terkos: 51.55

Alibey: 71.64

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 62.59'a yükseldi - Son Dakika
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