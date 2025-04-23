İstanbul'da Deprem Sonrası Çadırlar Kuruldu

Depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere çadır kurdu
İSTANBUL - İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Güngören'de vatandaşlar, geceyi geçirmek için park ve bahçelere çadır kurdu.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğiyle vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Bazı vatandaşların geceyi geçirmek için çadır kurduğu görüldü.
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