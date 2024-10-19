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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi: Turistler o anları görüntüledi

İSTANBUL - İstanbul'da öğle saatlerinde kısa süreli yağmurun ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. Galata Kulesi'ndeki turistler ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İstanbul'da öğle saatlerinde kısa süreli etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Beyoğlu semalarında oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu. Galata Kulesi'ni ziyaret eden turistler ise karşılaştıkları gökkuşağı sürprizini ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.