İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı, ortaya çıkan görüntü mest etti - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı, ortaya çıkan görüntü mest etti

İstanbul'da etkili olan yağmur bir nebze olsun serinletirken, gün batımında ise gökyüzünün kızıla boyandığı anlar mest etti. Çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu. Mega kent İstanbul'da kavurucu sıcakların ardından bölgesel olarak sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklığı düştü. İstanbullular bir nebze olsun serinledi. Günbatımında ise gökyüzü kızıla boyandı. Ortaya çıkan görüntüler seyirlik manzara oluşturdu. Haliç'te denizle kızıla boyanan gökyüzünü aynı karede görüntülemek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. O anları kayda aldı. Öte yandan çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.

14.06.2024 21:38
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İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı, ortaya çıkan görüntü mest etti

Çakan şimşekler kartpostallık görüntü oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmur bir nebze olsun serinletirken, gün batımında ise gökyüzünün kızıla boyandığı anlar mest etti. Çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.

Mega kent İstanbul'da kavurucu sıcakların ardından bölgesel olarak sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklığı düştü. İstanbullular bir nebze olsun serinledi. Günbatımında ise gökyüzü kızıla boyandı. Ortaya çıkan görüntüler seyirlik manzara oluşturdu. Haliç'te denizle kızıla boyanan gökyüzünü aynı karede görüntülemek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. O anları kayda aldı. Öte yandan çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı, ortaya çıkan görüntü mest etti - Son Dakika

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